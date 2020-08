Po výhře 2:0 v Chotěbuzi, přišla remíza 1:1 na hřišti FC Bischofwerdaer. „V prvním poločase jsme byli slušně kompaktní. Dvakrát nás soupeř potrápil ze standardní situace. Tam jsme to měli lépe dohrát, ale ustáli jsme to. Mužstvo pracovalo, chtělo vyhrát, byli jsme již více otevření a soupeř nás rychlým přechodem zlobil. Pořad nám tam chybí přesnější a lepší načasování útočné fáze na poslední části hřiště. Tam bychom čekali, že si toho vytvoříme víc,“ řekl trenér David Oulehla.

Den poté nastoupil Varnsdorf na domácím hřišti proti celku z Neugersdorfu. Severočeši vyhráli 3:1, když všechny tři branky stihli během deseti minut druhého poločasu. „Lépe nám funguje organizace hry do obranné fáze, tam jsme zatím kompaktnější, pevnější. V prvním poločase jsem nebyl spokojen s útočnou fází, byli jsme nepřesní, pomalí, bylo tam málo náběhových situací, vytvořili jsme si jednu šanci, což je hodně málo. Ve druhé půli jsme měli více situací, které bychom tam rádi viděli. Třikrát jsme se prosadili a ještě zahodili penaltu. Tam byla efektivita lepší. Škoda inkasované branky v závěru. Určitě musíme hlavně útočnou fázi hodně vylepšit. Máme hodně laciných ztrát a pak jdeme zase zpátky vydat energii do obrany a to nás stojí hodně sil. V pátek, v rámci modelového zápasu, dostanou prostor opět všichni hráči a uvidíme, co nám to ukáže,“ dodal Oulehla.

FC Bischofwerdaer - FK Varnsdorf 1:1 (0:0) Branky: 43. Schön.

Varnsdorf: Richter - Kim, Liška, Abdullal, Zezula- Průša, Kubista- Ondráček, Kubr, Pajkrt - Schön.

Připraveni ke střídání: Vaňák - Novák L., Novák D., Akka, Lehozcki, Dankor.

FK Varnsdorf - FCO Neugersdorf 3:1 (0:0) Branky: 67. a 78. Breda, 75. Richter.

Sestava 1. poločas: Vaňák - Lehozcki, Zbrožek, Hasil, Heppner- Bláha, Donkor - Rudnytskyy, Breda, Novák L. - Richter.

Sestava 2. poločas: Vaňák - Lehoczki, Zbrožek, Hasan, Heppner - Bláha, Novák L. - Rudnytskyy, Breda, Šimon - Richter.