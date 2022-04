Vstup do druhé půle jeho celku nevyšel, po sedmi minutách dostal Třinec do vedení Dědič. „O poločase jsme upozorňovali, že nám Třinec může dát gól ze standardní situace a to se také stalo, jen to bylo z autového vhazování. Sestavu jsme prostřídali a nakonec jsme z posledního rohu dokázali skórovat. V zápase jsem nebyl spokojen s kvalitou centrů, pomalých přihrávek a také s nedostatečný zakončením,“ pokračoval Drsek.

Bod ze hřiště soupeře se ale určitě počítá, Varnsdorf je aktuálně na šestém místě tabulky. „Čekal bych, že třineckého brankáře více prověříme, i když hrál Třinec hodně se zataženou obranou. Na druhou stranu jsem rád, že to kluci nevzdali a věřili ve vyrovnání do poslední minuty,“ dodal na závěr Pavel Drsek.

„Byli jsme o dost lepší, dali jsme pěkný gól a náš náskok jsme mohli pojistit. Kdybychom dali další branku, bylo by po zápase. Bohužel, nedali jsme dvě nebo tři šance a v závěru přišel trest,“ uvedl kouč Slezanů Martin Zbončák.

Fotbal Třinec - FK Varnsdorf 1:1 (0:0)

Branky: 52. Dedič – 90+4. Richter. Rozhodčí: Nehasil – Machač, Matoušek. ŽK: Ba – Zbrožek. Diváci: 423.

Třinec: Hasalík – Bolf (46. Szewieczek), Foltyn, T. Ba (34. Bedecs), Javůrek – Omasta, Habusta, Machuča, Kania (87. Hýbl) – Juřena (90+2. Petráň), Dedič. Trenér: Zbončák.

Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Kouřil, Hušek (60. Rudnytskyy), Heppner – Bláha, Žák (78. Velich) – Schön (82. Ondráček), Kocourek (60. Lauko), Radosta (60. Zbrožek) – Dordić. Trenér: Drsek.