Varnsdorf prožívá skvělý start do sezony. Počtvrté v řadě neprohrál, doma porazil nováčka z Vyškova 2:1 a zůstává na vlastním hřišti v Kotlině stoprocentní.

Svěřenci Pavla Drska přitom museli utkání otáčet. Vyškov udeřil už po sedmi minutách, kdy se po centru ze strany prosadil Kanakimana. Domácí se hnali za vyrovnáním, vyšlo to ve 33. minutě. To dostal Ondráček skvělý míč do ulice a nedal Šustrovi šanci.

Po změně stran se rozhodlo v samotném závěru. Severočeši měli dva hrdiny. Prvním byl, tradičně, brankář Adam Richter. Ten zlikvidoval šanci Kanakimanovi, za tři minuty později skvěle zlikvidoval hlavičku Fofany. Mezitím se prosadil druhý hrdina. V 85. minutě totiž strhl vítězství na domácí stranu Oliver Velich.

Varnsdorf je z deseti body aktuálně na čtvrtém místě druholigové tabulky.

FK Varnsdorf – MFK Vyškov 2:1 (1:1)

Branky: 33. Ondráček, 85. Velich – 7. Kanakimana

Rozhodčí: Hocek – Novák, Matoušek. ŽK: 40. Ondráček, 65. M. Kubista, 74. Schön – 6. Štěpánek , 42. Langer. Diváci: 506

Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Zbrožek, Hušek, Heppner – Žák (60. M. Kubista), Bláha – Rudnytskyy (75. Šimon), Ondráček (60. Velich), Lauko (60. Schön) – Dordić (88. Breda).