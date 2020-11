„Těžko se mi to hodnotí. Připravovali jsme na to a věděli, že Žižkov je kvalitní a má silné individuality. Obrovským problémem byly první dva inkasované góly,“ klopil oči trenér Varnsdorfu David Oulehla.

Hosté udeřili už v 7. minutě, když se po rohovém kopu trefil Skopec. Za tři minuty zvýšil Sixta, v 25. minutě domácí „dodělal“ Diviš, který se trefil z pravé strany. „První branka z rohu mrzí, u té druhé jsme na Sixtu vytvořili malý tlak. A pak přišel třetí gól. Neříkám, že bylo hotovo, ale pokusit se o obrat s takovým týmem je extrémně těžké,“ poznamenal.

Po změně stran se domácí přeci jen více dostávali do hry a v 68. minutě dokonce snížili. Bláha našel přihrávkou Rudnytskyyho, varnsdorfský kapitán pak prostřelil vyběhnuvšího Švengera. „Jsem rád, že to kluci nezabalili a ve druhé půli ukázali charakter. Druhý poločas byl z naší strany výrazně lepší, bylo to také tím, že Žižkov trochu polevili. Mysleli jsme, že když nám to sedne, může to být lepší. Ale to se nepodařilo. Viktorka byla ale zatím suverénně nejlepším týmem, se kterým jsme hráli,“ uznal Oulehla kvality soupeře.

Varnsdorf je v tabulce desátý, ovšem předposlední Táborsko ztrácí dva body. Spodek tabulky je krom posledního Vyšehradu hodně našlapaný. „V soutěži jsou dva, tři výrazné týmy, které budou hrát o postup. Hlavně Hradec Králové a právě Viktorka Žižkov. Zbytek? To bude určitě velká řežba o každý bod, taková trma vrma. Teď nás čeká zápas v Jihlavě, pak doma hostíme poslední Vyšehrad. Tohle budou důležité zápasy, které nám hodně napoví,“ dodal na závěr varnsdorfský trenér David Oulehla.

FK Varnsdorf - Viktoria Žižkov 1:3 (0:3)

Branky: 68. Rudnytskyy – 7. Skopec, 10. Sixta, 25. Jaroslav Diviš. R: Hocek – Poživil, Váňa. ŽK: Kocourek – Urbanec. Hráno bez diváků.

Varnsdorf: A. Richter – Kouřil, Heppner, Hasil, M. Kubista – Bláha, Kubr (73. Šimon), Lehoczki, Rudnytskyy – Kocourek (58. Ondráček), Schön (80. Daniel Novák).

Žižkov: Švenger – Urbanec, Žežulka, Pudil, Muleme – Sixta (54. D. Richter), Súkenník, Skopec, Jaroslav Diviš (63. Batioja) – Mashike Sukisa (63. Zoubele), Nabijev (87. Bezdička).