Na soustředění s týmem už odcestoval nováček Lukáš Mareček, do Agia Napy odletěli rovněž Matěj Hýbl, jenž zahájil přípravu v třetiligovém B mužstvu, a dorostenci Pavel Hural a Jakub Emmer. Naopak doma zůstal Petr Kodeš, jehož čeká rekonvalescence po prosincové artroskopii kolena.

Skláři porazili celek vedený uznávaným českým expertem Vítězslavem Lavičkou v Larnace 2:1, když se o branky postarali Alois Hyčka a také Lukáš Mareček. Posila z Lokerenu skloubila hned tři premiéry – první start za Teplice, poprvé měla kapitánskou pásku a také prvně skórovala v žluto-modrém.

V sobotu 25. ledna se Teplice utkají už s tradičním soupeřem Górnikem Zabrze a na závěr soustředění vyzvou 29. ledna slovenský Trenčín.



Senzace fotbalové středy!!! Fotbalisté Ústí nad Labem si připsali velký skalp. V přípravném duelu zdolali na Strahově pražskou Slavii 1:0. Jediný gól dal v 79. minutě Michal Bílek.

České Budějovice, Baník Ostrava, Slovan Bratislava, Inter Milán, Barcelona, Dortmund… A Ústí nad Labem. Co mají tyto fotbalové kluby společné? Jsou jediní, kdo dokázal v letošní sezóně, včetně přípravných zápasů, zdolat Slavii.

Dá se namítnout, že pro Slavii šlo o první zimní přípravný duel, jenže ve druhém poločase naběhli do hry Souček, Masopust, Stanciu, Olayinka či Tecl. Navíc Arma rozhodně nehrála druhé housle. Tyč trefil už v první půli Dramé, tentýž hráč, jenž v úterý prodloužil v Ústí smlouvu o další rok a půl, nevyužil v závěru úvodní pětačtyřicetiminutovky samostatný únik. Spojnici navíc trefil Nigerijec Bassey a tak to byli spíše favorizovaní sešívaní, kdo měl do druhé půle o čem přemýšlet.

„Času na rozbor moc nebylo, jen jsme prostřídali a šlo se hrát. Spíš jsem si pro sebe říkal, že jsme měli jednu z těch šancí proměnit, protože tak velcí soupeři, jako je Slavie, většinou ze své první šance taková zaváhání trestají,“ popisoval po zápase ústecký trenér Aleš Křeček, jehož skalp tuzemské mašiny potěšil.

Arma se sice ve druhém poločase spíše bránila takřka áčkové sestavě Slavie, spoléhala však na brejky a jeden jí vyšel. Dvanáct minut před koncem rozhodl o senzační výhře druholigového celku Michal Bílek.



Fotbalisté Varnsdorfu zatím v přípravě nevyhráli. Po dvou remízách a jedné porážce tentokráte nestačili na Táborsko. Na hřišti Vyšehradu podlehli nevyzpytatelnému soupeři 1:2.

„Zápas bych rozdělil na dva rozdílné poločasy. Ten první byl velmi dobrý. Měli jsme správný pohyb, kvalitu v rozehrávce, přesnost, rychlost hry, vstřelili jsme branku a další příležitosti jsme nedotáhli do konce. Je velká škoda, že ta finální fáze nám zatím nevychází. Nejsme tam ještě v takové kvalitě. S druhým poločasem nejsem vůbec spokojený. Špatný vstup, rychle jsme po hrubých chybách dvakrát inkasovali, neměli jsme správný pohyb, hráli nepřesné a pomalu. Chyběla mi tak pracovitost a celková kvalita,“ řekl David Oulehla, trenér FK Varnsdorf.

Teplice – Slask Wroclaw 2:1 (0:0)

Branky: 49. Hyčka, 63. Mareček – 51. Maczynski z pen.

Teplice: Grigar – Knapík, Čmovš, Shejbal (36. Hyčka) – Paradin, Mareček, Kučera, P. Mareš – Žitný (84. Emmer), Řezníček, Trubač (72. Radosta).

Slavia Praha – FK Ústí nad Labem 0:1 (0:0)

Branka: 78. Bílek.

Slavia: I. poločas: Kovář – Holeš, Frydrych, Zelený, Bořil – Křišťan, Traoré, Hellebrand, Oscar, Provod – Hilál. II. poločas: Markovič – Coufal, Kúdela, Takács, Kosek – Masopust, Ševčík, Souček, Stanciu, Olayinka – Tecl.

Ústí nad Labem: Plachý – Pimpara (73. Hudec), Krátký, Drame (49. Jirkovský), Peterka, Bassey, Kolařík, Písačka, Vlček, Vais, Valenta

Táborsko – Varnsdorf 2:1 (0:1)

Branky: 50. Vandas, 54. Aguillar - 14. Ondráček

Varnsdorf: I. poločas: Vaňák – Rudnytskyy, Lehoczki, Houser, Heppner – Bláha – Ondráček, Kocourek, L. Novák, D. Novák – Micovčák.

II. poločas: Vaňák – Barac, Richter, Houser, Zezula – Kubista – Minsung, Micovčák, L. Novák, Breda – Šimon.