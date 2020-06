Proti Varnsdorfu se kopaly, stejně jako při derby proti Ústí, opět dvě penalty. Tentokráte ale soupeř obě proměnil, i díky tomu vyhrál Prostějov na severu Čech 3:1.

„Ačkoliv jsme věděli, že má Prostějov po obranné standardní situaci výborný přechod směrem nahoru, přesto právě z těchto situacích dostaneme dva laciné a hloupé góly. To nemůžu pochopit. Soupeř šel po dvaceti minutách do dvoubrankového vedení, ve druhé lize je pak těžké otáčet takovou ztrátu,“ kroutil hlavou varnsdorfský kouč David Oulehla.

Po druholigovém „restartu“ tak Varnsdorf výsledkově nezvládl ani třetí domácí zápas v řadě. Předtím padl s Hradcem (1:2) a s Viktorkou Žižkov (0:4). „Je to pro nás velká ztráta. Chtěli jsme to zvládnout, aby se nám ještě lépe dýchalo. Bohužel jsme udělali chyby a pustili Prostějov do vedení 2:0. Sice jsme si vytvořili dostatek šanci, abychom mohli nakonec získat alespoň bod, ale zase se nám nedařilo v koncovce,“ zlobil se záložník Ondřej Bláha, který zavinil první penaltu pro Prostějov. „Celý zápas jde jednoznačně za mnou, udělal jsem hloupou penaltu, která rozhodla zápas,“ sypal si popel na hlavu.

Varnsdorf sice dal branku do šatny, kdy se ve 42. minutě trefil Kocourek, obrat se ale nevydařil. „Ve druhém poločase jsme hráli svou hru a měli tam spoustu zajímavých situacích. Klíčovým momentem byla naše velká šance. Kdybychom srovnali, věřím, že by se zápas vyvíjel jinak. Druhá penalta třináct minut před koncem definitivně rozhodla,“ pokračoval Oulehla.

Varnsdorf tak doma naposledy vyhrál 27. října 2019, když porazil Sokolov 3:0. „Není možné, abychom doma takhle rozdávali body. Má to být naše hřiště, kde to soupeře bude bolet a my budeme vyhrávat. V některých momentech je znát, že nám chybí zkušenosti,“ podotkl Bláha.

Právě Baník Sokolov v úterý nečekaně doma porazil 3:1 Ústí nad Labem a ztrátu na Varnsdorf umazal na sedm bodů. „Určitě sledujeme výsledky kolem nás. Já osobně si myslím, že Sokolov body dělat bude. Mají kvalitní kádr, takže mě jejich výhra nepřekvapila. My uděláme všechno, abychom se z toho dostali. Prostě potáhneme za jeden provaz a zachráníme to,“ burcuje Bláha své spoluhráče.

I trenér David Oulehla ví že další domácí ztráta je pro jeho tým nepříjemnou komplikací. „Je to pro nás přímo obrovská komplikace. Musím říct, že hráči šli na hranu svých možností, pracovali a bojovali. Ovšem nemůžeme myslet na body, když budeme vytvářet tak triviální a hlavně obrovské hrubky. I díky tomu jsme s Prostějovem po zásluze prohráli,“ klopil oči.



Další zápas čeká na Varnsdorf už v sobotu, kdy se od 17 hodin představí na půdě suverénně prvních Pardubic. Následně přijdou na řadu zápasy s Vyšehradem a ve Vlašimi. Pak přijede do Kotliny Brno a vzápětí čeká na hochy ve žlutých dresech klíčový dvojzápas – nejprve jede na půdu aktuálně předposledního Sokolova, pak doma hostí poslední Vítkovice.

FK Varnsdorf - 1. SK Prostějov 1:3 (1:2)

Branky: 42. Kocourek – 17. Zapletal, 20. Koudelka (pen.), 77. Rolinc (pen.). R: Pechanec – Myška, Lakomý. ŽK: Kocourek - Machynek, Sus, Rolinc, Zapletal. Diváci: 285.

Varnsdorf: Samoel – Barac, Lehoczki, Kouřil, Daniel Novák – Bláha (84. Zezula), M. Kubista (61. Schön) – Rudnytskyy (84. Šimon), Kocourek, Ondráček (61. D. Breda) – Micovčák.

Jarní bilance Varnsdorfu

Celkem na jaře: 2-0-4 (9:17 – 6 bodů)

Doma na jaře: 0-0-3 (2:9 – 0 bodů)

Venku na jaře: 2-0-1 (7:8 – 6 bodů)

Nejlepší jarní střelec: Kouřil – 3 branky

Varnsdorf na jaře kopal dvě penalty, Kouřil obě proměnil. Proti Varnsdorfu byla penalta pětkrát, čtyři byly proměněné.

Další program:

V Pardubice (13. 6.)

D Vyšehrad (18. 6.)

V Vlašim (21. 6.)

D Brno (24. 6.)

V Sokolov (27. 6.)

D Vítkovice (1. 7.)

V Dukla Praha (6. 7. – 18.00)

D SK Líšeň (9. 7. – 18.00)

Není-li uvedeno jinak, je začátek zápas v 17.00!