V úterním podvečeru na Městském fotbalovém stadionu u Ploučnice přivítal domácí Arsenal Česká Lípa v rámci přátelského utkání FK Varnsdorf. Účastník druhé ligy nasadil do sestavy sedm cizinců. Z vítězství 3:2 se nakonec radovali českolipští fotbalisté.

Příprava: Česká Lípa - Varnsdorf 3:2. | Foto: Jaroslav Marek

V prvním poločase se hrál docela zajímavý fotbal. Do vedení se dostali varnsdorští hráči a to díky Ondráčkovi, který využil mezeru mezi českolipskými stopery - 0:1. Vyrovnat mohl Martin Žižka, který sice obešel gólmana a mířil i mezi tyče, ale slabší střelu vykopl doběhnuvší obránce do bezpečí. Co se nepovedlo, tak vyšlo později. Ve 34. minutě Žižka využil centr od Díla, kdy využil svoji rychlost a skóroval - 1:1. Hosté zahrozili ve 42. minutě střelou Ondráčka, českolipský gólman Kadlec jeho střelu za pomocí tyče vyrazil na roh.