Konečně se dočkali. Fotbalisté Varnsdorfu ve 13. kole druhé nejvyšší soutěže slaví první výhru v sezoně. Tu oslavili na stadionu Jožky Silného v Kroměříži. Tamní Hanáckou Slavii porazili 2:1.

Varnsdorf (tmavé dresy) vyhrál v Kroměříži 2:1 a slaví první vítězství v sezoně. | Foto: Petra Štrofová

„Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme byli šťastnější v koncovce. Bylo hrozně důležité, že jsme dokázali ubránit standardní situace soupeře. V tom je hodně silný. Jsme samozřejmě rádi, že jsme protrhli tu dlouho sérii bez výhry. V týmu byla vidět velkou touha to všechno zlomit. Jsme rádi, že se nám to podařilo v Kroměříži, musíme to potvrdit v dalším domácím zápase. Klukům je potřeba poděkovat za bojovný a obětavý výkon, díky tomu jsme si zasloužili vyhrát,“ zhodnotil utkání Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

Branky padaly po změně stran. Za velké benevolence Hanáků vyvezli hosté míč na útočnou polovinu a po propadeném centru a zpětné přihrávce z jedné rozvlnil síť Rudnytskyy. Celou akci provázela velká nezodpovědnost domácích při bránění protihráčů.

Hanáci se ihned tlačili za vyrovnáním, domácí kouč poslal na hřiště hned tři čerstvé hráče, ale nebezpeční byli i hosté. Zejména z trestných kopů za vápnem, postupně Osaghae trefil boční síť a Rudnytskyy zakroutil míč jen těsně vedle.

V 64. minutě Hanáci vyrovnali. Dlouhý pas Matouška si parádně stáhl Dočkal, zbavil se ještě obránce a krásným zakončením překonal vyběhnutého Vaňáka. Poté zahrozil prudkou střelou Hodek a mířil jen kousek vedle. Po zajímavých ale nedotažených akcích Hanáků v podání Housera či Chukwudiho se dostali hosté na útočnou polovinu a při střele došlo ke kontaktu. Rozhodčí nařídil trestný kop, střelu přes zeď vyrazil Dostál před sebe a i přes snahu dorážce důrazného Zálešáka nezabránil.

PODÍVEJTE SE: Válečníci mají další stovku, když přestříleli houževnatý Písek

„Porážka nás samozřejmě mrzí, protože Varnsdorf byl hratelný soupeř a s těmito mužstvy musíme doma něco získat. Jelikož jsme to nezvládli, body si musíme vzít jinde. Herně jsme byli lepší i nebezpečnější, ze spousty pološancí jsme ale nedali gól. Těch momentů a možností tam bylo víc než v jiných zápasech, ale nic jsme tam nedokázali dotlačit. Všechno bylo uspěchané, zakončení nebylo přesné ani důrazné. Také sestavu jsme měli dnes trošku rozbitou, ale i tak jsme měli zápas dotáhnout alespoň do remízy,“ litoval trenér kroměřížského nováčka Bronislav Červenka.

Varnsdorf stáhl ztrátu na předposlední Spartu B na dva body. V neděli 29. října pak hostí od 14.30 Viktorii Žižkov.

Hanácká Slavia Kroměříž - FK Varnsdorf 1:2 (0:0)

Branky: 64. Dočkal – 48. Rudnytskyy, 77. Zálešák. ŽK: 54. M. Jaroň (KRO), 60. T. Matoušek (KRO), 62. Zavadil (KRO), 68. Cupák (KRO) – 16. Firbacher (VDF), 39. Zálešák (VDF). Rozhodčí: Ulrich – Slavíček, Mojžíš. Diváci: 637.

Varnsdorf: Vaňák – Ambler (90. Dufek), Kubista, Kouřil, Kosař (59. Stránský) – Zálešák, Osaghae – Kříž (90. Podzimek), Rudnytskyy (C) (68. Gembický), Švanda – Firbacher (46. Hodek).