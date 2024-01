První utkání v zimní přípravě za sebou mají fotbalisté druholigového Varnsdorfu. V severském derby na domácí umělé trávě zdolali prvoligový Jablonec 2:0.

Varnsdorf (žlutá) doma porazil v rámci přípravy prvoligový Jablonec 2:0. | Foto: fkjablonec.cz

Oba celky si v prvním poločase vypracovaly po jedné velké šanci, jejich zakončovatelé však shodně přestřelili. Vedení outsiderovi z nižší soutěže tak zajistil Jakub Hodek, jenž pět minut před odchodem do kabin zajistil domácím těsné vedení.

Podobně tomu bylo po změně stran, kdy nejprve pohrdl šancí na vyrovnání jablonecký Chramosta. Proti byl, stejně jako o chvíli později na druhé straně, vynikající brankář soupeře. Dvacet minut před koncem tak mohl dodat domácím klid a jistotu Filip Firbacher, jenž navýšil na konečných 2:0.

„Byl to takový typický první přípravný zápas. Hodně trénujeme, ale na to se nechceme vymlouvat. Šanci dnes dostalo poměrně dost hráčů i z B týmu. Chceme si ty hráče oťukat, než odjedeme do Turecka, každý se může ukázat,“ vykládal po utkání trenér poražených Radoslav Látal.

„První poločas byl z naší strany ještě tak nějak v pořádku, ale druhá půlka byla hrozná, od nás skoro tragédie, nebylo to vůbec dobré,,“ nebral si servítky. „Trénujeme stále dvoufázově, chápu únavu, ale ligoví fotbalisté si s tímhle musí umět poradit. Potřebujeme něco natrénovat, liga začíná brzy a prostoru moc na to naběhání není,“ dodal.

„Jsem spokojený s výsledkem a výkonem. Porazili jsme kvalitní tým. Ale je to začátek přípravy, není potřeba to přecenit. Šanci dostali všichni hráči, jediný Matěj Vlk odehrál celý zápas. Všichni noví hráči si vedli dobře, ale jak jsem řekl, byl to první zápas. Kromě Vlka a Polyáka tady máme ještě Davida Vardaniana a Nikitu Gonchara,“ řekl kouč Varnsdorfu Miroslav Holeňák.