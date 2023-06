Pane trenére, jak hodnotíte právě skončenou sezonu? Šesté místo by se mělo hodnotit pozitivně.

Před sezonou jsme měli cíl, chtěli jsme navázat na práci Pavla Drska. Jsme šestí, takže tohle jsme splnili. Chtěli jsme také předvádět trochu atraktivní fotbal, abychom pobavili naše diváky. Dali jsme hodně branek, takže tohle se taky trochu povedlo. Ale nechci jenom chválit, bylo tam i hodně špatných věcí.

Vy jste ale byli dlouho na dostřel barážovým příčkám…

Postupně jsme naše cíle přehodnocovali, to je podle mě v pořádku. Nebylo na místě se uspokojit a jenom to nějak dohrát. Jasně, chtěli jsme si baráž vyzkoušet. Strašně závidím Příbrami a Vyškovu, že se do té baráže dostali. Takže celkově jsme se sezonou spokojeni, ale mrzí mě, že jsme to alespoň do té baráže nedotáhli.

Je pravda, že konec sezony vám nevyšel. Z posledních sedmi zápasů jste získal pouze pět bodů. Kde byl problém?

Poslední zápas s Opavou bych neřešil, tam byly jiné vlivy, o kterých bych nerad mluvil. Zlomilo se to v utkáních proti Vyškovu a béčku Sparty. Tady jsme to chtěl zvládnout, bohužel, to nevyšlo. Kdyby to bylo naopak, věřím, že bychom si baráž zahráli. S Vyškovem tam přišla červená karta, pak to bylo těžké. Na Spartě jsme v úvodu neproměnili velké šance, měli jsme jít do vedení. Bohužel i tenhle zápas jsme ztratili. Pak naše šance byly teoretické.

Vy jste zmínil, že jste chtěl hrát atraktivní fotbal. Skóre 54:46 opravdu svědčí o tom, že ve vašich zápasech padalo hodně branek.

Fotbal se hraje pro lidi, chtějí se bavit. Nechodí k nám šest tisíc fanoušků, víme, pro koho hrajeme. Chlapi se přijdou podívat, dají si pivo a pak alespoň mají co rozebírat. Myslím si, že takový fotbal baví. Samozřejmě je pro mě lepší hrát 3:3 než 0:0. Na druhou stranu jsme hodně branek i dostali, to mě hodně štve. Na tom musíme zapracovat, dostávali jsme totiž laciné góly. Tam nás tlačí bota.

Varnsdorf prožil složitou sezonu. Nevyšly námluvy se zahraničním sponzorem, navíc tady byla negativní kauza Dordiče, který nakonec odešel do Táborska. Je vidět, že tým má charakter, viďte?

Na to jsem hrozně pyšní. Kromě sponzora a právě situace okolo Dordiče jsme se museli probíjet dalšími problémy. V průběhu sezony odešli Radost, Žák a Dordič. Vážně se zranil Kříž. To byly ztráta čtyř nejlepších hráčů. My jsme si s tím poradili, teď nás čeká něco podobného, bude tady velký hráčský třesk. Posunovat hráče dál je našim cílem, já jsem na podobné věci zvyklý z Liberce. S panem Gabrielem to samozřejmě řešíme, je to chytrý člověk, neskutečně nám pomáhá. Věřím, že kluci, co přijdou, zapadnou. Nějak si určitě poradíme.

Pochopil jsem, že vy zůstáváte v roli trenéra, je to tak?

(smích). Už jsme to s panem Gabrielem řešili. Bylo to veselé, taková klasika. Přišel za mnou a řekl – ty vole, já od tebe nedostal žádnou výpověď. Pokračuje nebo ne? Takhle jsme se nenásilnou formou domluvili. Jsem za to rád.

Do Baníku Ostrava přestoupil váš nejlepší střelec Tanko, údajně za pět milionů. Je to pro něj dobrý krok?

Jak už jsem řekl, na tomhle je založená filozofie Varnsdorfu. Měl by to tady být takový odrazový můstek do lepšího klubu. Tanko udělal neskutečný progres. Neznali jsme ho, na prvním tréninku byl šikovný. Moc jsme si od něj neslibovali. V prvním přátelském utkání proti Teplicím zaujal. Hlavně je neskutečně pokorný. Přišel za mnou a říkal, že mu je jedno, jestli bude hrát celý zápas nebo deset minut. Chtěl být hlavně prospěšný týmu. Tím si mě neskutečně získal, ukázal charakter, není to žádný pitomec. Byli jsme všichni trpěliví, postupně dostával větší prostor a zlepšoval se. Nakonec byl nepostradatelný a společně s Ondrou Bláhou toho nejvíce odehrál. Uvidíme, jak se mu bude dařit v lize, je to zase o level výš. Opět musí být obě strany trpělivé. Ostrava si nemůže myslet, že bude hned dávat jeden gól za druhým. Věřím, že by ale bude pro Baník prospěšný.

Říkal jste, že Varnsdorf se chystá na velký hráčský třesk. Jaké jsou tedy další potencionální odchody?

Velký zájem je o Patrika Schöna, který má nakročeno do první ligy. Jsou tam dva velcí zájemci. Dále je zájem o Ondru Bláhu, ten nám asi taky uteče. Hodně mě mrzí, že kariéru ukončil Kristián Zbrožek, který dostal mimo fotbalovou nabídku. Na 99 procent končí Adam Ondráček, který by chtěl studovat vysokou školu. To už je opravdu velký zásah do týmu. Konec zvažuje Pavlo Rudnytskyy, rád bych ho ale přemluvil, aby ještě pokračoval. Osmančíka lákají České Budějovice. Těch změn a otazníku je na můj vkus strašně moc. Bude to opravdu hodně velký třesk. Nás čeká hodně práce, bude to velká výzva.

Můžeme se dočkat, že se do přípravy zapojí další hráči z Afriky?

Už v zimě jsme tu měli dva africké kluky, ale tehdy to nedopadlo. Vrátili se, dostanou další šanci. Poslední dva týdny v sezoně s námi už trénovali. Jevili se docela dobře, nechci to ale zakřiknout.

Hádám, že hráči už mají volno?

Ano, dostlali individuální plány. Letní přípravu začneme 20. června v domácích podmínkách. Nic v přípravě nebudeme měnit.

Jak si dovolenou užijete vy? Vypnete úplně od fotbalu?

Máte volno, ale stejně vám to šrotuje v hlavě. To je úděl trenérů. K moři to nestihnu, tam odletí zbytek rodiny. S manželkou máme v plánu prodloužený víkend, tam bych chtěl úplně vypnout. Nechci používat telefon. Pojedu taky za mámou na Moravu, posekám trávu. Ale zrovna na začátku týdne jsem s panem Gabrielem řešil hráče, hodně jsme si telefonovali. Takže rád si vyčistím hlavu, ale stejně na to pořád myslíte.

Druhá liga byla letos extrémně vyrovnaná, o záchranu se hrálo prakticky do posledních vteřin. Kde byly podle vás příčiny tak napěchované tabulky?

Po desátém kole jsem si říkal, že tady nikdo nechce sestoupit. Bylo to strašně vyrovnané. Za mě to bylo tím, že týmy, jako Dukla, Karviná, Příbram nebo Opava hrozně ztrácely, proto nevznikaly tak velké bodové rozdíly a nikdo nemohl výrazně odskočit. Příkladem byla Vlašim, která má výborný tým, ale začátek jí hrubě nevyšel. Pak se ale neskutečně zvedla.