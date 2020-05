„Ano, jsme v pořádku. Ligová fotbalová asociace potvrdila zatím dva případy. Jeden ve Slavii a druhý v Mladé Boleslavi. Všichni z našeho klubu testováním prošli bez pozitivního nálezu,“ řekl trenér Varnsdorfu David Oulehla.

Samotné testování není vůbec nic příjemného. Přesto se tomu ve všech prvoligových a druholigových klubech nevyhnou. „No, co vám budu povídat. Do nosu vám strčí tyčku s vatou. Takže opravdu nic příjemného,“ podotkl s úsměvem.

V úterý 26. května má Varnsdorf sehrát domácí druholigové utkání proti Hradci Králové. Další testy čekají na klub z Kotliny v sobotu. „Pokud by se ukázal pozitivní případ, tak by daný jedinec musel do karantény a ostatní by čekalo další testování,“ pokrčil rameny.

Severočeši sehráli po koronavirové pauze dva přípravné zápasy. Prohráli s Libercem 0:2 a v Jablonci 1:2. „Všechno je to hodně syrové. Ale měli jsme tam i hodně slušných věcí. Uvidíme, jak se podaří odstartovat. Los je hodně těžký,“ připomněl Oulehla.

Varnsdorf tak nadále trénuje za přísných podmínek. „Určitě, nic nešidíme. Jedeme podle manuálu Ligové fotbalové asociace,“ uzavřel vše kouč Varnsdorfu.