Takhle se bojuje o záchranu! Fotbalisté Varnsdorfu připravili svým fanouškům krásný nedělní podvečer. Po výborném výkonu doma smetli brněnskou Zbrojovku 4:1 a zase utekli z posledního místa druholigové tabulky.

Skvěle hrající Varnsdorf doma zaslouženě porazil zoufalé Brno 4:1. | Foto: Tomáš Secký

Domácí měli skvělý vstup do utkání, po trefách Stránského a Samka vedli v 17. minutě 2:0. Brno vrátil do hry Potočný, který chvilku poté proměnil penaltu.

„Začátek byl nervózní z obou stran, bylo to důležité utkání. Naštěstí jsme se chytli dvěma góly a měli tam další zajímavé situace, které jsme mohli vyřešit s lepší kvalitou. Soupeř se vrátil do zápasu penaltou,“ řekl Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu.

„Kupíme jednoduché chyby. Jsme sice v prostoru, ale jednoduše podceníme dvě situace a pošleme domácí na koně,“ smutně přiznal Tomáš Polách, trenér hodně se trápícího Brna.

Kdo čekal po změně stran tlak Zbrojovky, byl hodně zklamaný. Varnsdorf nepolevil, ve 49. minutě zvýšil na 3:1 svým druhým gólem Samko. Po hodině hry dostal navíc červenou kartu brněnský Fousek. A když se za další čtyři minuty prosadil varnsdorfský Vojta, bylo vymalováno.

„Zápas nám vyšel. Mě moc těší, že to kluci ve druhém poločase nechtěli jenom dohrát. Byli pořád hladoví a moc chtěli napravit výkon v Táborsku, kde jsme hráli špatně. Bylo na nás vidět, že jsme to chtěli odčinit a ukázat, že nepatříme v tabulce tam, kde jsme. Dneska nám to sedlo. Hrajeme o záchranu, kluci musí hrát na krev a nechat tam všechno. Jinak to tady nezachráníme,“ usmíval se Holeňák.

„My jsme tady nepředvedli vůbec nic. Na celém týmu je vidět obrovský strach o vlastní výkon a o celkový výsledek. Do poločasu jsme se do toho brankou na 1:2 vrátili, ale vše pak zazdíme vyloučením a třetím gólem. Náš výkon byl špatný, na celém týmu je vidět jedna velká křeč. Takhle se nedá hrát fotbal, takhle se nedá dělat sport. Podle soupisky máme daleko zkušenější hráče, než Varnsdorf. Ale chybí vám věci, které jsou ve druhé lize jiné a rozdílové,“ dodal Polách.

Tým z Kotliny čeká v dalším zápase výjezd do Chrudimi, kde se hraje už ve středu 17. dubna. „To bude těžký zápas, nehraje se tam dobře. Ale my nemůžeme čekat a musíme tam bodovat,“ uzavřel vše Holeňák.

FK Varnsdorf - Zbrojovka Brno 4:1 (2:1)

Branky: 8. Stránský, 17. Samko, 49. Samko, 64. Vojta – 21. Potočný (pen.). R: Petřík – Novák, Zoufalý. ŽK: Kubista, Kouřil, Papoušek, Vojta - Šural, Koželuh, Fousek, Jambor, Potočný, Řezníček. ČK: 60. Fousek (Brno). Diváci: 850.