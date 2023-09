Po osmi kolech bez výhry, na poslední místě. Navíc nečekaný konec v českém poháru na půdě divizního Kladna. Druholigový Varnsdorf prochází těžkým obdobím, jeho trenér Miroslav Holeňák, ale rozhodně neztrácí víru a naději.

Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

„Pohár v Kladně už neřešíme, vše jsme si rozebrali a udělali za tím tlustou čáru. V neděli nás čeká druhá liga a doma Chrudim. Tenhle zápas už musíme zvládnout,“ má jasno kouč fotbalistů Varnsdorfu.

Jeho svěřenci přitom nepředvádějí vůbec špatné výkony, body ale zoufale chybí. „Přes reprezentační pauzu jsme dobyli baterky a dobře potrénovali. Hlavní je pracovat s hlavami hráčů. Každý zápas je jiný. Děláme vše, abychom v neděli porazili Chrudim. Pracovali jsme jak na kondiční složce, tak na té psychické,“ přiznal.

Tři remízy, pět porážek, dno tabulky. Takové je zatím varnsdorfské vysvědčení po osmi kolech. „Je to špatná situace, nikdo z nás nechce být na posledním místě. Ale nesmíme se z toho prostě podělat. Nechceme se babrat v tom, kde jsme, to není cesta, Naopak je potřeba se z toho co nejdříve vyhrabat,“ zdůraznil držitel mistrovského titulu s Libercem.

Sám přiznává, že od svého loňského příchodu do skromného klubu na Děčínsku prožívá nejsložitější období. „Minulou sezonu jsem si vlastně užíval, celkově se podařila. Teď se bohužel trápíme výsledkově. Když si ale vezmu letošní zápasy, tak herně to propadák rozhodně není. Jsme ale nastavení tak, že na poslední místo nepatříme a já věřím, že to brzy změníme,“ pokýval hlavou.

Mladý tým z Kotliny by výhru potřeboval jako sůl. Hlavně kvůli zvýšení sebevědomí. „Jak už jsem řekl, největší problém je v hlavách. V prvních zápasech nám tam padaly góly, teď byl na klucích vidět určitý strach. To je ta největší brzda. Logicky se projevuje fakt, že jsme poslední. S tím je spojená ztráta sebedůvěry. To musíme odstranit a už to pak neřešit. Chceme se vrátit k poctivému fotbalu, k samotné hře. A neřešit věci okolo,“ prozradil Holeňák.

Vlastimil Gabriel, šéf fotbalu ve Varnsdorfu, je známý tím, že nevyhazuje trenéry na potkání. Holeňák to jenom potvrzuje. „Být v jiném druholigovém týmu, tak už bych se asi pakoval. Nejsem hloupý ani naivní. S panem Gabrielem si všechno řekneme na rovinu, neustále diskutujeme. Já si cením jeho práce, klobouk dolů. Rozhodně nemám ultimátum, nikdo mi nenadává, nevyhrožuje. Naopak mě povzbuzuje. Na druhou stranu mě to zavazuje. Mám zodpovědnost vůči panu Gabrielovi a celému klubu. Vůči všem mě moc mrzí, že se nám takhle nedaří. Děláme pro to všechno. Ale je to sport a život. Neřeším, zda to bude s Holeňákem nebo bez Holeňáka. Ale týmu věřím,“ má jasno 47letý trenér.

Šanci na první výhru má Varnsdorf v neděli, kdy od 16.30 hostí Chrudim. „Musím zaklepat, že jsou všichni v pořádku. Po zranění se vrátil Kuba Kosař, jsou tam ještě u někoho maličké drobnosti, ale jinak jsou všichni připraveni,“ dodal Miroslav Holeňák.