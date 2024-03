Pane trenére, jak hodnotíte zimní přípravu?

Myslím si, že proběhla v pořádku. Jsem rád, že jsme to hlavně přežili ve zdraví. Nikdo se nám vážně nezranil, nikdo není nemocný, aktuálně jsme kompletní. Musím to zaklepat. Příprava probíhala v domácích podmínkách, z 90 procent jsme byli na umělé trávě, v závěru se něco povedlo i na té přírodní. Využili jsme náš bazén, atletickou dráhu. Co se týče výsledků v přátelských zápasech, tak to bylo také dobré. Je pravda, že v závěru jsme hráli proti týmům z nižší soutěže. Věřím, že jsme dobře připraveni.

Co vás naopak trápilo? Co vím, tak vás mrzelo, že jste dostávali v branky ze standardních situací…

My jsme na podzim dostávali obecně hodně gólů. Na to jsme se hodně zaměřovali. V trénincích jsme kladli větší důraz na defenzivu. Musíme zlepšit jak obranné, tak i útočné standardky. Nemůžeme si dovolit dostávat tak laciné branky, to by nás mohlo v tom boji o záchranu hodně bolet.

Zdroj: FK Varnsdorf

Nemůže to souviset s tím, že vaši hráči nejsou zrovna moc vysocí?

Neřekl bych, že jsme úplně prťaví (smích). Myslím si, že to je o osobní statečnosti a zodpovědnosti. Bylo to hodně o systémových a individuálních chybách. Kolikrát jsme se zbytečně nechali přetlačit. Věřím, že jsme to vychytali a už se nám to nebude stávat.

Váš kádr se přes zimu příliš nezměnil, je to tak?

Je nás vlastně o jednoho víc. Když to zjednoduším, tak místo Pepíka Švandy je tady Matěj Vlk a místo Filipa Firbachera je tady Matyáš Vojta. Oba to budou mít ale těžké, jak Pepa tak Filip patřili do základní sestavy. Teď nechci, aby to vyznělo nějak hloupě, ale oba zatím nejsou posilami do základní sestavy. Kvalitu mají, ale potřebují ještě čas. Pak je tu také mladičký Tobe Adeleke. Směrem do ofenzivy šikovný. Je tady ale chvíli, stále se poznáváme. Je to ale určitě zajímavý hráč, má v sobě něco jiného, než čeští fotbalisté.

Máte den před zápasem jasno o základní sestavě?

V přípravě dostali všichni hráči docela dost prostoru, snažili jsme se tu minutáž rozdělit tak, aby došlo na každého. Všichni hráči jsou připraveni, každého hráče budeme potřebovat. V hlavě už samozřejmě něco mám, bude to určitě podobné sestavě z konce podzimu.

Fotbalisté Varnsdorfu zahájili 3. ledna 2024 letní přípravu na jarní část druhé nejvyšší fotbalové soutěže.Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanJaro začínáte na půdě osmé Vlašimi. Jak se na tento tým připravit?

Vzájemně jsme se viděli. My jsme viděli generálku Vlašimi, její trenér Martin Hyský viděl zase nás. Myslím si, že na sebe narazí dva podobné týmy, které chtějí hrát fotbal. Vlašim má směrem do ofenzivy spoustu šikovných hráčů. Ať je to Pikul, který hrával v Pardubicích, nebo mladý Vachoušek, který hrával v Teplicích. Na hrotu mají šikovného Afričana, z levé strany je tam mladý Beran. Takže opravdu velká kvalita směrem o útoku. Věřím, že se s tím nějak vypořádáme, podle mě by to mohl být zajímavý fotbal.

Čeká vás také jedna premiéra, jelikož se ve Vlašimi bude hrát poprvé pod umělým osvětlením. Těšíte se?

Těším, myslím si, že hrát pod světly je fotbalovější, bude to hezká atmosféra. Tím nemyslím, že tam na nás bude vyprodáno (smích). Jak už jsem řekl, může to být dobrý fotbal a já věřím, že k tomu svým výkonem přispějeme.