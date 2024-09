Velké výhry doma nad Opavou, ale hlavně šestibranková paráda v Brně nad Zbrojovkou jsou zapomenuty. Je jasné, že na Severočechy čeká další bitva o druholigovou záchranu.

Varnsdorfská Kotlina nechápala, co se s týmem v nedělní bitvě proti Olomouci B stalo. Po sedmi minutách přitom svěřenci Ivana Kopeckého vedli 2:0. Hned z první akce udeřil zkušený Rudnytskyy, ten samý hráč pak v 7. minutě připravil druhý gól pro Filipa Brdečku, posilu z Pardubic.

Jenže domácí výkon postupně uvadl, po změně stran přišla jedna pohroma za druhou. Hosté brzy dali kontaktní gól, vzápětí se nechal zbytečně vyloučit varnsdorfský Hudák. Korunu domácímu zmaru nasadil nastavený čase, ve kterém se krásně trefil olomoucký kapitán Pospíšil, který vystřelil svým barvám výhru 3:2.

„Je to samozřejmě velké zklamání. V poločase jsme si říkali, že musíme zůstat aktivní. Opak byl pravdou. Kazili jsme a byli nepřesní. Výsledkem byla první branka soupeře, která ho nakopla. Byl to laciný gól, Zálešák to měl na noze, nechal se předskočit. To se nesmí stávat,“ nechápal Kopecký.

Právě chyby v defenzivě a velmi laciné branky v poslední době provází celý varnsdorfský tým. „Mrzí mě to kvůli divákům a hráčům. Nejsme v jednoduché situaci a tohle jsme bohužel nezvládli. Musíme se prostě připravit na další zápas,“ dodal Kopecký.

Trpělivost začíná docházet varnsdorfským fanouškům, kteří dávají průchod svým emocím na sociálních sítích. Logicky to odnáší právě hlavní trenér. „Trenér Kopecký kapitola sama pro sebe. Není emotivní, míchá se sestavou podle toho, jak se asi vyspí. Ten by měl okamžitě letět. Jedenáct hráčů asi nevyhodíme. Není náhoda, že se pakoval z Opavy a Jihlavy. Je to velmi zlé,“ napsal do komentářů na facebook FK Varnsdorf Hans Bittner.

Jak nastoupí Rudnytskyy, tak hned hrajeme jenom o deseti. Prostě už na to nemá. Hráli jenom dvacet minut a pak se vrátili do holomajzny. Kopecký taky o h.… Totálně selhal ve střídání po vyloučení,“ přispěl svým názorem Milan Hanl.

Fotbalisté Varnsdorfu zahájili prvním tréninkem letní přípravu. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Trenér ven, katastrofa. Špatná obrana, špatní brankáři a my přivedeme útočníka,“ nechápal Josef Záleský.

Ve středu 25. září navíc čeká na Varnsdorf MOL Cup, od 16.30 nastoupí na půdě třetiligových Živanic. Nemá smysl připomínat, že případné vyřazení nepřispěje do už tak nalomeného sebevědomí varnsdorfských fotbalistů.