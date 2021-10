„Do zápasu jsme vstoupili dobře, první poločas jsme vedli 3:0 a Třinec k ničemu nepustili. Bohužel jsme špatně začali druhý poločas a nechali jsme Třinec trošku nadechnout. Vše ale ukončil náš čtvrtý gól, ten podle mě rozhodl Jsme rádi, že jsme tento těžký zápas zvládli jak herně, tak výsledkově," usmíval se varnsdorfský fotbalista Adam Ondráček.

Třinec na sever Čech zajížděl s jasným cílem. Získat tři body, odlepit se ze dna druholigové tabulky a přerušit varnsdorfskou neporazitelnost v letošní sezóně. Plány Třinci zkomplikoval už ve třinácté minutě Marek Richter, který po rohovém kopu využil zmatku v třinecké obraně a střelou pod břevno otevřel gólový účet. I nadále domácí drželi míč častěji na svých kopačkách a před Adamušku posílali jeden centr za druhým. Ve 29. minutě už to bylo o dvě branky. Schön si převzal míč u lajny a zamířil si to na střed hřiště. Následnou přihrávkou do pokutového území našel neobsazeného Matěje Kubistu, který střelou do protipohybu zvýšil na 2:0. Třinečtí se nestihli ani rozkoukat a o dvě minuty později lovili míč ze sítě potřetí. Pokutový kop po zákroku na Dordiče střelou k pravé tyči bezpečně proměnil Martin Kouřil. Na hřišti se poté na chvíli přiostřilo a hlavní sudí rozdal do konce poločasu tři žluté karty.

Do druhé půle vstoupil Třinec s dvojitou změnou v sestavě. Hosté byli aktivní na míči a tlačili se do zakončení. V 49. minutě prodloužil Omasta míč na Václava Juřenu, který střelou na vzdálenější tyč snížil na rozdíl dvou branek. V 65. minutě si Patrik Schön převzal míč třicet metrů od brány, prošel přes soupeře a střelou k levé tyči zvýšil už na 4:1. Tečku za utkáním udělal v 89. minutě Adam Ondráček.

„Zápas jsme začali skvěle, dali jsme relativně brzy gól a pak přidali další dva. Hru jsme kontrolovali a Třinec nepouštěli do nějakých vyložených šancí. Druhou půli jsme začali trošku vlažněji a bohužel jsme dostali snižující gól na 3:1. Třinec pochopitelně začal tlačit, když vycítil nějakou šanci na zvrat, ale ukázali jsme sílu a přidali další dva góly, kterými jsme rozhodli. Se zápasem a s výsledkem jsem spokojený, ale trošku mě štve ten začátek druhého poločasu," nechal se slyšet varnsdorfský Marek Richter.

FK Varnsdorf - FK Fotbal Třinec 5:1 (3:0)

Branky: 13. M. Richter, 29. M. Kubista, 31. Kouřil (pen.), 65. Schön, 89. Ondráček – 49. Juřena. R: Nehasil – Ratajová, Černoevič. ŽK: M. Kubista - Habusta, Bolf. Diváci: 569.

FK Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Kouřil, Zbrožek, Heppner – Schön (88. Ondráček), Bláha (88. Pajkrt), Lauko (64. Breda), M. Kubista (77. Rudnytskyy), Dordić – Šimon (64. Velich).