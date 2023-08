Filipe, v posledním druholigovém zápase proti Spartě jste dal druhý gól, který znamenal plichtu 2:2. Jak byste celý zápas popsal?

Řekl bych, že jsme byli celý zápas lepším týmem, bohužel jsme si opět nepohlídali dvě situace na začátku a prohrávali 0:2. To se těžce otáčí, i když jsme k tomu měli v závěru utkání blízko. Bohužel z toho byl jen bod.

Vy jste zatím se čtyřmi góly nejlepší střelec Varnsdorfu. Jste spokojený se svými osobními výkony?

Se svými osobními výkony zatím spokojený jsem, cítím ve hře dobře a padá mi to tam. Ale vyměnil bych nějaký gól první vítězství v sezoně.

Jak už jste zmínil, Varnsdorf stále čeká na první výhru. Co týmu chybí?

Řekl bych, že trochu štěstí. Když neberu zápas na Dukle, tak jsme skoro ve všech zápasech dostali gól snad z každé nebezpečné situace soupeře. Maopak na druhé straně dost šancí zahodíme. Musíme zlepšit defenzivní fázi.

Můžete prozradit, proč jste si letos vybral zrovna Varnsdorf?

Měl jsem ještě nějaké jiné nabídky z druhé ligy, ale přesvědčil mě trenér Miroslav Holeňák, se kterým se znám už z reprezentace. Po předchozích zkušenostech jsem si vyhodnotil, že je ve fotbale nejdůležitější důvěra trenéra. Proto jsem si vybral Varnsdorf.

Právě Miroslav Holeňák říkal, že ve vás chce vyvolat gólového zabijáka…

Jak už jsem říkal, hlavně díky němu jsem tady, cítím od něj důvěru a to je pro každého hráče to nejdůležitější. Celý trenérský tým mi vyhovuje, umí se mnou pracovat. Moc dobře vím, že to se mnou není lehké.

Jak se vám zamlouvá úroveň druhé ligy?

Ve druhé lize začínám svojí šestou sezónu. Je to hodně náročná soutěž plná soubojů, každý může porazit každého. Je potřeba chytit vítěznou vlnu, protože se to pak špatně dohání.

Varnsdorf je velmi skromný klub. Jak se vám tady líbí?

Jak říkáte, je to skromný klub, ale máme tu všechno co potřebujeme - regeneraci, ubytování, tréninkové plochy. Jediné, co mi trošku vadí, je vzdálenost od domova. Ale jsem tu kvůli fotbalu, takže si s tím musím poradit.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

Začínal jsem ve čtyřech letech v Chlumci nad Cidlinou, kde bydlím. Ke klubu mám velký vztah, můj taťka tam dělá předsedu a trenéra, děda s babičkou správce hřiště, takže je to takový rodinný klub. Potom jsem hrál žákovskou ligu za RMSK Cidlina odkud jsem přestoupil do Hradce Králové, kde jsem strávil největší část kariéry. Byl jsem i na hostování ve Vlašimi a Chrudimi. Teď jsem ve Varnsdorfu.

Jaké máte sny a cíle do dalších fotbalových let?

Mám postupné cíle, chci pomoci Varnsdorfu k co nejlepšímu umístění, dávat góly a vybojovat si nějaké angažmá v první lize. Chci se fotbalem bavit, což se mi zatím tady daří.