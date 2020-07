V sobotu hraje na pražské Julisce s Duklou, v úterý zakončí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU doma v Kotlině s brněnskou Líšní. „Víme, že stát se může úplně všechno,“ otevřeně říká v rozhovoru pro Deník varnsdorfský trenér David Oulehla.

Dva zápasy do konce, dva body náskoku. Jak se na finiš druhé ligy těšíte?

Těšíme se, ale je nám jasné, že my hrajeme venku, Sokolov doma a stát se tedy může cokoliv.

Co říkáte losu posledních kol?

Hlavně v sobotu na Dukle to bude hodně těžké, protože narazíme na jednoho z favoritů soutěže, který má velice kvalitní kádr a jeho výkony tomu odpovídají.

Sokolov hraje ve stejný čas doma s Chrudimí, budete tento zápas na dálku sledovat?

Budeme se soustředit především na sebe, ale je možné, že o všem rozhodne až poslední kolo. Nás v něm čeká Líšeň a Sokolov těžký zápas v Hradci Králové. Teď už půjdou zápasy v rychlém sledu, za čtyři dny bude po všem.

S jakou taktikou na Julisce nastoupíte?

Chceme tam být nepříjemní a aktivní. Rozhodně nebudeme na Dukle hrát žádného zanďoura. Chceme se prezentovat jako klub, který přijel bojovat o záchranu.

Máte tým nachystaný v plné síle?

Už dříve jsme oznámili, že kvůli zranění skončil Pavlo Rudnytskyy, ten si do konce sezony nezahraje. Jednoho hráče máme na kartách, ale jinak budeme kompletní.

Pomůže vám výhra 3:1 z minulého kola, kdy jste doma přehráli Vítkovice?

Věřím, že hlavně po psychické stránce ano. Kluci se zvedli po utkání v Sokolově, ukázali, že se chtějí o záchranu poprat. Zlepšila se i hra v přechodové fázi, doufám, že na to navážeme.

Sledujete situaci v Karviné? Je možné, že druholigové kluby přijdou o možnost hrát baráž o postup, co tomu říkáte?

Byla by to škoda, kdyby o naději postoupit přišly. Druhá liga je ale podle mě už teď neregulérní. Jeden tým nehraje, pak jsou tři zápasy v týdnu a jinde se jen trénuje. Už ať se to hlavně nějak dohraje…

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: 29. KOLO: Sobota, 11. 7., 17:00:

Dukla Praha – Varnsdorf, SK Líšeň – Třinec, Prostějov – Brno, Pardubice – Vyšehrad, Ústí nad Labem – Žižkov, Vlašim – Jihlava, Vítkovice – Hradec Králové, Sokolov – Chrudim.

30. KOLO: Úterý, 14. 7., 18:00:

FK Varnsdorf – SK Líšeň, Třinec – Dukla Praha, MFK Chrudim – Vítkovice, Hradec Králové – Sokolov, Jihlava – Ústí n. Labem, Žižkov – Pardubice, Brno – Vlašim, Vyšehrad – Prostějov.