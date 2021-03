„Máme ale co zlepšovat. Je potřeba, aby po zisku míče nepřišla rychlá ztráta. Druhá věc, co nás trápí, je proměňování šancí. To nás v přípravě zlobilo,“ pravil Pavel Drsek, trenér druholigového FK Varnsdorf. Jen pro pořádek. V šesti přípravných zápasech dal tým z Kotliny pouze pět branek.

Generálka proti Hradci Králové se povedla. Skalp druholigového lídra se před startem jarní části určitě hodil.

Ukázali jsme úplně jiný výkon, než proti Žižkovu. Tam se nám to nepovedlo. Proti Hradci to bylo kompaktnější. Byli jsme schopni využít jednu brankovou příležitost. Škoda, že toho nebylo více. Ale tahle výhra je důležitá pro sebevědomí našich mladých hráčů.

Abychom jenom nechválili. Co je potřeba zlepšit?

Jednoznačně se musíme vyvarovat rychlých ztrát po zisku míče. To musíme hodně zlepši. Chceme držet víc míč na svých kopačkách. Když máme míč, tak hned honem, honem…buď se dostaneme to těžkých pozic, nebo to zahrajeme nepřesně a míč dáme soupeři. Druhá věc, co nás trápí, je proměňování brankových šancí. Tam se musíme taky hodně zlepšit.

Zimní příprava se blíží ke konci. Jaká podle vás byla?

Je to ošidné. Teď můžu být spokojený, ale přijde první mistrák a může být všechno jinak. Jsem rád, že jsme měli kde trénovat. To bylo důležité. Hodně jsme zapracovali na síle, to je ale dlouhodobý proces. Kluci to všechno vydrželi. Super bylo, že se trénovalo ve velkém počtu. Zranění se nám docela vyhýbalo. Když někdo vypadlo kvůli covidu, tak to byl jednotlivec. Možná škoda, že nás nepostihla třeba v lednu nějaká „pozitivní“ vlna. Může se stát, že nás to třeba potká v sezóně. Snad se tomu vyhneme.

Nebojíte se, že by se druhá liga, vzhledem k současné koronavirové situaci, nerozjela?

Nemám aktuálně žádnou podobnou informaci. Na druhou stranu je v našem státě takový bordel a mění se to u nás z hodiny na hodinu…My ale používáme PCR testy, takže bychom měli být v klidu. Trochu zděšení panuje asi v hokeji, kde jedou na bázi antigenních testů.

Máte v hlavě základní sestavu, která by měla vyběhnout proti Prostějovu?

Představu máme, ale pár otazníků tam určitě je. Takže jasno úplně není, ale ta kostra týmů je daná.

Co zranění? Zmínil jste, že se vám během přípravy vyhýbala. Jak je to před startem jarní části?

Proti Hradci se nám zranil Mára Richter. Musel na šití, má tam pět, nebo šest stehů. Má pořádného moncla, vypadá jako Rocky po těžkém boxerském zápase. Pomalu začal běhat Šimon, dohromady se dostává Pajrkt.

Jarní část zahájíte doma proti Prostějovu…

V přípravě jsme hráli proti druholigovým týmům. Bude to hlavně o bojovnosti. Záležet bude na terénu. Buď to musíte urvat bojovností, nebo herní kvalitou. Myslím si, že v prvních kolech se bude hlavně bojovat. Otázkou je, jak to bude vypadat u nás ve Varnsdorfu. V pátek má ještě sněžit. Uvidíme.

Nebylo by lepší hrát první kola na umělkách?

Umělka je úplně jiný sport. Hodíte hráči míč půl metru od nohy a on ho už nechytne. Je tam úplně jiný pohyb, než na přírodním trávníku. Mě mrzí, že jsme nemohli trénovat na trávě. Někteří hráči mají problémy s koleny a umělka je pro ně složitější. Stěžují si pak na bolest kolen a kloubních pouzder.

V přípravě jste nacvičovali jiný herní systém, než se tady hrál na podzim. Jak to vypadá?

Budeme se snažit tímto systémem hrát proti Prostějovu. Vždy je co zlepšovat, to je jasné. Proti Hradci jsme ale vypadali silnější. Hráči plnili daleko lépe taktické pokyny. Bylo tam zaujetí, které bylo podobné mistrovskému zápasu. Uvidíme, jak to bude vypadat.

Dal jste si nějaké konkrétní bodové cíle?

Samozřejmě chceme uhrát nějaké body (smích). Neřeknu vám, kolik by jich mělo být. V týdnu si sedneme s hráči a pobavíme se o tom. Chci vědět, jaké mají oni cíle. Od brankářů po ofenzivní hráče. Měli by to vědět mezi sebou. Zažil jsem to kdysi v Blšanech, něco na tom bylo. Takže rád poznám osobní cíle jednotlivých hráčů. Potom z toho něco vyplave.