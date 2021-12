„Tým bych chtěl pochválit za pracovitost v zápasech, která se nám vrátila získanými body,“ stručně pravil varnsdorfský kormidelník.

Podzimní část se vám vydařila, hodnocení tedy bude dobré, ne?

Podzim se hodnotí samozřejmě lépe než jaro, bodově jsme určitě spokojeni. Já jsem se naučil nepočítat body před prvním mistrovským zápasem, ono se mi to už totiž několikrát nevyplatilo. Hlavně po prvním kole v Jihlavě, kde jsme prohráli po špatném výkonu, jsem si nemyslel, že získáme tolik bodů.

Jaký zápas vás nejvíce zklamal a jaký zase překvapil?

Zklamaný a naštvaný. To jsou pro mě dva různé pojmy. Takže zklamaný jsme byl po Dukle a Opavě, ale vyloženě naštvaný jsem byl po prvním kole v Jihlavě a za prvních třicet minut v Ústí. Spokojený jsem po každém vyhraném zápase.

Doma jste ztratili body jenom s Duklou a Opavu, naopak venku jste vyhráli až v posledním podzimním zápase na Žižkově. V čem byl podle vás rozdíl mezi domácími a venkovními zápasy?

No, myslím si, že klukům pomohli i fanoušci, kteří přišli fandit. Také jsme dokázali vstřelit góly v pravý čas. Venku jsme tak produktivní nebyli a bylo to znát.

Varnsdorf na podzim dával poměrně hodně branek, na druhou stranu jste jen dvakrát udrželi čisté konto.

V porovnání s jarní části jsme s ofenzivou stoprocentně spokojeni. Na druhou stranu také víme, že jsme těch gólů mohli dát ještě víc. Na defenzivě samozřejmě musíme zapracovat, ale na druhou stranu, co je pro diváka lepší? 0:0 nebo 3:3?

Nejlepším podzimním střelcem se stal Bojan Dordič. Jak moc týmu po svém příchodu pomohl?

Bojan dokázal naší sílu v útoku zlepšit natolik, že se zlepšili všichni v ofenzivě a bylo najednou více nebezpečných hráčů. Tolik jich na jaře určitě nebylo

Jak hodnotíte tým jako celek?

Tým bych chtěl pochválit za pracovitost v zápasech, která se nám vrátila získanými body.

Došli jste daleko i v poháru. Jak vás zpětně mrzí vyřazení v osmifinále s Jabloncem?

Po vyřazení v poháru mě nejvíce mrzelo, že jsme museli hrát víc než poločas v deseti a nemohli jsme se tak ukázat v lepším světle. Jinak Jablonec má obrovskou sílu, takže jsem byl realista a vyřazení mě tak netrápilo, jako spíš některé prohrané mistrovské utkání.

Ve druhé polovině podzimní části jste spadli kvůli výskytu covidu na dva týdny do karantény. Byl to velký zásah do rozjeté sezony?

Pauza nás ovlivnila v tom ohledu, že jsme vypadli z rytmu a nemohli trénovat na hřišti.

Podzim jste zakončili výhrou na Žižkově, hráči nazuli brusle a trénovali na tradiční hokejový zápas. Byl jste si taky zahrát?

Já jsem na hokej nešel. Kdyby Kladno nebylo od Varnsdorfu tak daleko, vzal bych staršího syna, aby si ho zahrál. Hraje hokej od šesti let, momentálně hraje za dorost v Berouně.

První prosincovou sobotu jste nastoupil na dovolenou. Bude shánět dárky?

Dárky vybíráme společně s mojí ženou. Musím říct, že máme už skoro všechny.

Kdy vám odstartuje zimní přípravy?

Zimní příprava začne 3. ledna, jelikož hned v sobotu budeme hrát Zimní Tipsport ligu. Jinak bude jako vždy náročná, ale zase budeme chtít zapracovat na naší defenzivě i ofenzivě.

Co hráčský kádr? Můžeme očekávat nějaké změny?

Kádr se moc měnit nebude. Ale je to spíš otázka pro pana Gabriela.

Je nějaký post, kde byste rád viděl nějakou novou tvář?

Ohledně postu, kde bychom potřebovali posílit, se nechci moc zmiňovat. Ale určitě víme, kde chceme zvýšit konkurenci.

Jak budete trávit vy osobně konec roku?

Konec roku budu trávit doma s rodinou a na Silvestra si půjdu zahrát tradiční fotbálek na SK Kladno, jestli to bude možné.