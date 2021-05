Severočeši k ní klopýtají dobrou defenzivou ale hodně dietním útokem. Ve dvanácti jarních zápasech dali svěřenci Pavla Drska deset branek. Z toho čtyři v posledních třech utkáních.

„Obraná fáze začíná vpředu, útočná zase vzadu. V útoku máme prostě méně zkušeností, je to znát,“ přiznal varnsdorfský kouč Pavel Drsek.

Naposledy jste doma remizovali s postupujícím Hradcem 1:1. Byla to ztráta nebo zisk?

Sice jsme šli proti Hradci do vedení, ale nehráli jsme zrovna dobře. Chtěli jsme hrát po zisku míče rychle dopředu, bylo potřeba překonat hradecký defenzivní blok. Z toho vyplynula naše branka. Bohužel jsme inkasovali z krásné akce hostů těsně před odchodem do kabin. Respektovali jsme soupeřovu kvalitu. Ve druhém poločase jsme hráli lépe a měli příležitosti vstřelil vítězný gól. Buď jsme neměli štěstí a nebo nás srážela nekvalita v poslední přihrávce. Šance byly i po standardních situacích, v závěru tam byl zajímavý trestný kop, ale Ruďna netrefil branku.

Držíte malou sérii, jelikož jste poslední tři zápasy neprohráli. To potěší, ne?

Tahle série a pět vyhraných bodů je dobrý počin. Ale třeba na Vyšehradě to byl velký boj. Začali jsme tam dobře, škoda, že jsme nešli do vedení. Zbrožek tam měl velkou šanci. Postupně jsme začali upadávat a prohrávali. Kluci se ale dokázali kousnout a se štěstím jsme to tam urvali.

Ještě tady byla ta domácí remíza s Jihlavou. K vítězství vám chybělo pár minut…

Jihlava má mladý a fotbalový tým. Disponuje hodně zajímavými hráči. Nám prostě chybí to, že nedáme druhou branku. To nás trápí. Mrzí nás to hlavně s Hradcem, hřiště bylo u nás fantasticky připravené, bylo vidět, jak se tam správce vyřádil (smích).

Není právě ta vaše nezkušenost daní za to, že nedokážete dotáhnout zápasy do vítězného konce?

Neřekl bych. Vemte si právě Jihlavu, ta má daleko mladší tým. My máme v kádru několik zkušených borců, výjimkou je třeba Oliver Velich. Spíše spoléháme jeden na druhého a pak ten gól stejně dostaneme. Moc branek nedostáváme, proto bychom měli pomoct obraně a za stavu 1:0 přidat ten druhý gól. Šance tam jsou, jen to prostě musíme lépe řešit.

Na jaře jste doma sehráli šest zápasů. Ani jedna výhra, jen čtyři body. Dost mizerná bilance…

Proč tomu tak je, jsem vlastně odpověděl v minulé otázce. Jestli máme někde nezkušenost, tak je to právě v útoku. Máme tam Šímu (Šimon), ten byl ale dlouho zraněný, navíc měl ještě koronavir. Oliver Velich nemá zkušenost, Schönis už za sebou něco má, ale jsou to stále mladí hráči. Právě třetí jmenovaný má hromadu dalších šancí, ale bohužel. Obraná fáze začíná vpředu, útočná zase vzadu. Všechno je to propojené. My si nemůžeme myslet, že budeme vyhrávat 1:0. je prostě potřeba přidat druhou braku. Třeba jako na Dukle, kde jsme pak brali tři body.

Čekají vás poslední dva zápasy v sezoně. Jedete do Prostějova, končíte domácím derby proti Ústí.

Tak nejlépe bychom chtěli vydolovat šest bodů. Kluci si na tabuli v kabině napsali, kolik by chtěli uhrát bodů. V posledních dvou zápasech tak mají co dělat (smích).

Od předposledního Blanska vás dělí pět bodů, záchrana by měla být blízko, ne?

Podle mých informací je to tak, že když Blansko skončí na nesestupovém místě, budou padat tři týmy. Teď to tedy vypadá jenom na dva.

Třetí liga se nedohrála, přesto by do té druhé měla postoupit Sparta B a Vyškov. Je to podle vás fér?

Fér, nefér….Pro mě je lepší, když bude v soutěži 16 týmů. Bude prostě více zápasů, to je lepší pro každého. Letos jsme měli smůlu na terény, zima nás nechtěla opustit. Jsme za půlkou května a to počasí nám pořád moc nepřeje.

Máte k dispozici kompletní kádr?

Ano, na marodce je akorát dlouhodobě zraněný Dominik Breda.

Budete chtít ve Varnsdorfu pokračovat i v další sezoně?

Určitě, nemám informace, že bych měl končit. S vedením klubu mám smlouvu na dobu neurčitou.