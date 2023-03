Fotbalisté Varnsdorfu nevyhráli ani ve druhém jarním zápase. Na půdě Třince, který nastupoval do utkání z pozice posledního týmu druhé ligy, prohráli 1:2. Rozhodující gól dostali v nastavení. To se jim stalo osudné podruhé v řadě.

FK Třinec - FK Varnsdorf 18. března 2023. | Foto: se souhlasem Petra Rubala

V prvním jarním utkání totiž svěřenci Miroslava Holeňáka ztratili v nastavení výhru v Prostějově, když tam nakonec remizovali 1:1.

Domácí vstoupili do utkání aktivně a zaslouženě se dostali do vedení. V 19. minutě posadil Jursa míč na hlavu Slaninky a ten otevřel skóre. Třinečtí měli i několik dalších velkých příležitostí, ani jednu však nevyužili.

„Do utkání jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli - aktivně. Šli jsme do vedení, dali jsme krásný gól a měli jsme i další šance. Kdyby to po prvním poločase bylo tři nebo čtyři nula, bylo by to klidnější. Pojistku jsme však nepřidali," řekl třinecký kouč Zbončák.

V závěru začal hrozit i Varnsdorf. Dufek ještě poslal míč do břevna, pět minut před koncem už ale vyrovnal Kurka. Domácí se ovšem nepoložili a tlačili dál. Ve druhé minutě nastavení nepovedeně centroval Samiec, z hranice vápna však vystřelil Habusta a jeho skákavá střela se dostala do sítě.

Třinec zvítězil 2:1 a odlepil se z posledního místa tabulky. „Ocitli jsme se ve složité situaci, ale kluci díky své vůli nakonec ten vítězný gól dali. Myslím si, že jsme zvítězili zaslouženě. Hráli jsme velmi dobře, kluci bojovali, nechali na hřišti všechno a odměnou jim byly tři body," dodal spokojeně Zbončák.

„První poločas nebyl z naší strany moc dobrý. Třinec byl důraznější v soubojích, vytvořil si několik šancí až nás dokázal potrestat. V poločase jsme si k našemu výkonu něco řekli. Jenže druhá půle se odehrávala v podobném duchu, sice tam z naší strany bylo zlepšení, které vedlo k vyrovnání, ale vzápětí jsme bohužel inkasovali. Opět v nastavení. Jsme velmi zklamaní,“ hodnotil utkání obránce Varnsdorfu Marek Richter.

FK Třinec – FK Varnsdorf 2:1 (1:0)

Branky: 19. Slaninka, 90+2. Habusta – 86. Kurka. Rozhodčí: Raplík – Arnošt, Mojžíš. ŽK: Machuča, Foltyn, Juřena, Zbončák, Jursa, Adamuška – Tanka, Zbrožek, Kouřil. Diváci: 612.

Třinec: Adamuška – Jursa, Foltyn, Brak, Slaninka – Habusta, Samiec – Holík (77. Hrdlička), Machuča (80. Tandara), Kania – Turyna (71. Juřena). Trenér: Zbončák.

Varnsdorf: Vaňák – Richter (90+4. Penc), Kouřil, Kubista, Kurka – Bláha – Schön (87. Ludvíček), Zbrožek, Ondráček (25. Osmančík), Samko (46. Dufek) – Tanko (90+4. Švanda). Trenér: Holeňák.