Vysočina stihla ještě do poločasu srovnat po standardní situaci. V nastaveném času si na přízemní centr na přední tyč z rohového kopu naběhl stoper Šimon Gabriel a šikovně patičkou prodloužil míč za Vaňákova záda.

Pět minut po změně stran podnikl Varnsdorf rychlý brejk do otevřené jihlavské obrany. Na centr Schöna z pravé strany si naběhl aktivní Bojan Dordič a zařídil rozdílový gól. Druhou trefou v zápasu se navíc posunul na čelo tabulky střelců.

Domácí poté zvýšili tlak, dopláceli však na nepřesnost ve finální přihrávce. Utkání mohl definitivně rozhodnout Abdullahi Tanko, pálil však pouze do rukavic připraveného Jágrika. Varnsdorf udržel na Vysočině těsné vedení a odvezl si na sever Čech tři body.

„Máme z výhry velikou radost, protože jsme uspěli na horké půdě v Jihlavě, kde není jednoduché zvítězit. Hráči se snažili plnit pokyny přesně tak, jak jsme si řekli před zápasem. Taky jsme šli díky tomu v první půli do vedení. V závěru pak přišlo zaváhání a nechali jsme si dát vyrovnávací branku. O poločasu jsme hráče nabádali, aby je to nepoložilo, že se musíme psychicky zvednout. To se povedlo hned z kraje druhé půle, kdy se podruhé trefil Dordič. Je pravda, že nás potom Jihlava zatlačila. Kluci ale poctivě bránili a za svou disciplínu a chuť zvítězit byli odměněni třemi body. Ceníme si toho, že jsme to dneska zvládli," pochvaloval si Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

„Jistě jsme věřili, že dnešní duel před reprezentační pauzou zvládneme za tři body. Bohužel, inkasovali jsme dvě branky a sami dokázali vstřelit jen jednu. O výsledku rozhodla naše střelecká neschopnost, kdy zůstáváme pouze u územního tlaku kolem vápna soupeře. Kvalita v koncovce nás sráží dolů, jeden vstřelený gól je hrozně málo. Nejsme schopní pořádně zakončit, dostat se do šance či vystřelit ze střední vzdálenosti. Je to pro nás bolestivá prohra, protože jsme v zápase určitě nebyli horším celkem,“ uvedl v úvodu svého hodnocení Jan Kameník, který dále pokračoval:

„Penalta soupeře, po níž padla úvodní branka utkání, byla zbytečná. Při centru a následném souboji jsme tam byli v dostatečném počtu, abychom u míče byli dříve a odehráli ho. Rozhodující gól vzešel z naší nedůslednosti, která umožnila precizně vyřešený brejk soupeře s přesným zakončením.“

FC Vysočina Jihlava - FK Varnsdorf 1:2 (1:1)

Branky: 45. Gabriel – 38. Dordić (pen.), 50. Dordić. ŽK: 39. Selnar, 63. Lacko, 83. Svoboda, 90+5. Peřina – 52. Richter, 90+4. Vaňák. Rozhodčí: Zaoral - Ratajová, Cichra. Diváci: 502.

FK Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kubista, Kouřil, Radosta – Bláha, Kříž (85. Rudnytskyy) – Samko (64. Tanko), Ondráček (73. Michal), Dordić – Schön (73. Ludvíček).