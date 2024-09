Snaha jim nelze upřít, šance by se také našly, ale prostě to tam nepadá. Fotbalisté Varnsdorfu nezvládli domácí druholigovou dohrávku 6. kola a Chrudimi podlehli 0:3. Pět zápasů v řadě tak nevyhráli, v tabulce jsou desátí, Chrudim poskočili na stříbrný stupínek.

Jedna z klíčových situacích přišla ve 3. minutě. Uvodní tlak Chrudimi využil Jan Řezníček, který se dostal k odraženému míči a z hranice velkého vápna střelou z první uklidil míč přímo pod břevno. „Do utkání jsme skvěle vstoupili a ve 3. minutě šli do vedení. Nemuseli jsme se pak za každou cenu tlačit nahoru a mohli kontrolovat mít,“ řekl Jan Tichai, kouč Chrudimi. „Náš vstup do utkání byl hodně špatný. Za mě jsme patnáct minut nepochopitelně nevěděli, jakým způsobem se máme prosadit. Ten inkasovaný gól nás dostal do kolen,“ přiznal Ivan Kopecký, kouč Varnsdorfu.

Severočeši se ale oklepali, hru vyrovnali a byli nebezpečnějším týmem. „Od 15. minuty jsme z toho vypadli a domácí nás dostali pod tlak. Měli tam obrovské množství standardních situací, které jsme ale dokázali ubránit. Sami jsme ale do poločasu nebezpeční nebyli," všiml si Tichai. „Od 20. minuty jsme hru vyrovnali a měli tam tři, čtyři situace z křídelního prostoru, které jsme nevyřešili,“ litoval Kopecký.

Rád druhého dějství byl jasný. Hosté se soustředili na obranu a čekali na brejkové situace. Domácí se hnali za vyrovnáním a postupně více otevírali svá defenzivní vrátka. Varnsdorf byl aktivnější, jeho snahu ale opařila 53. minuta. Jiří Hrubeš skvěle využil nabídky od svého spoluhráče, když si zpracoval míč a technickou střelou do levého horního rohu rozvlnil sít podruhé. Varnsdorf od té doby hrál vabank a posílal do pokutového území hostů jeden centr za druhým. Jenže Chrudim udeřila potřetí do otevřené obrany domácích v 67. minutě. Hrubeš vysunul Davida Látala, který neměl s obstřelením vyběhnuvšího Lichtenberga problém a určil konečný stav zápasu.

„Po změně stran to domácí postupem času museli otevřít a my jsme je trestali po brejkových situací. Ve finální fázi jsme prokázali individuální kvalitu. Směrem dozadu jsme pracovali jako tým. Varnsdorf tam měl šance, ale podržel nás brankář Šerák. Za mě velká spokojenost,“ dodal kouč Chrudimi.

„Ve druhém poločase jsme byli aktivnější, než Chrudim, která se koncentrovala na obrannou fázi a chodila do naší otevřené obrany. Měli jsme tam hodně centrů a dvě, tři situace, kdy jsme mohli dát gól. Hosty podržel brankář. Chybělo nám tam štěstíčko nebo dobře odražený míč. Hosté nám pak dali krásnou druhou branku a po brejku třetí. Přes porážku tam byla od našich hráčů vidět snaha. Je ale vidět, že nemáme finální řešení. Musíme na tom dál pracovat,“ uzavřel vše Kopecký.

V neděli 22. září má Varnsdorf šanci na nápravu. V rámci 10. kola Chance ligy totiž od 17 hodin hostí Sigmu Olomouc B. Pokud se nechce ještě více přiblížit spodku tabulky, chce to tři body.

FK Varnsdorf - MFK Chrudim 0:3 (0:1)

Branky: 4. Jan Řezníček, 53. Hrubeš, 67. D. Látal. R: Opočenský – Mokrusch, Šafránková. ŽK: Lexa - Leitner, Hrubeš. Diváci. 350.

Varnsdorf: Lichtenberg – Vlk (62. Hudák), Kouřil, Kubista, Zálešák – Lexa, Kosař (62. Rudnytskyy) – Nykrín (62. Stradiņš), Kubín, L. Dufek (46. Camara) – Brdička (84. Adeleke).