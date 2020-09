Fotbalisté Varnsdorfu mají před sebou čtvrté utkání v rámci podzimní části FORTUNA:NÁRODŃÍ LIGY. Dosud neporažený celek z Kotliny narazí na domácí půdě na Blansko. Druholigový nováček zatím zajímavě čeří vodu. Blansko nasbíralo čtyři body, naposledy doma srazilo pražskou Duklu.

David Oulehla - trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot

„Máme o Blansku hodně informací. V týmu mají zkušené hráče, co prošli českou i slovenskou ligou. Složili dobré mužstvo. Nechybí jim kompaktnost, mají velmi dobrý přechod do útoku. Jsou poctiví a nepříjemní. Ale to je ve druhé lize vlastně každý. Je to hodně o detailech,“ řekl před zápasem varnsdorfský kouč David Oulehla. Jak sám řekl, měl by mít k dispozici kompletní tým. „Ano, nikdo není mimo,“ poznamenal.