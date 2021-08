Nováček druhé ligy vstoupil do podzimní části excelentně. Dvakrát vyhrál (1:0 v Chrudimi, doma 4:0 s Prostějovem) a po dvou kolech byl na prvním místě. Svěřenci Pavla Drska by určitě rádi navázali na týden starou výhru nad Žižkovem.

„Sparta vstoupila do soutěže velmi dobře, určitě to bude náročné utkání. Ale to je ve druhé lize každé. Soutěž je strašně vyrovnaná. Soupeř má mladý, energický tým, který je plný zajímavých individualit. Je jasné, že se musíme dobře připravit,“ zdůraznil Ondřej Kocourek, varnsdorfský záložník.

Skalp Žižkova získal tým z Kotliny v nastavení, vítězství 2:1 vystřelil Dordič. „Pro nás důležitá výhra, nějakou podobně vydřenou jsme potřebovali. Snad nás to nahodí na vítěznou vlnu,“ dodal Kocourek.

Utkání Varnsdorf – Sparta B se hraje v neděli od 17 hodin v Kotlině.