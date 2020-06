Tým z krajské metropole na svého soka dlouhodobě neumí. Za poslední dekádu se odehrálo sedmnáct druholigových střetnutí, Ústí vyhrálo jen tři! Sedmkrát se body dělily, ve stejném počtu případů slavil Varnsdorf.

A duelů, kdy to Ústí zabolelo, napočítáme hned několik. V květnu 2012 tým z Kotliny odvrátil ústecké oslavy mistrovského titulu, když doma vyhrál 2:0. Loni se Ústí hnalo za vidinou baráže, jenže doma se opakovalo sedm let staré memento, opět 2:0 pro rivala.

Ještě horší prokletí stíhalo družinu Aleše Křečka právě v Kotlině. Bílomodří tam v tomto století ještě nevyhráli, nikdy ve své trenérské kariéře tam naplno nebodoval ani Aleš Křeček. Až do loňského září, kdy Arma zvítězila 3:0. „Už jsem nevěděl, co mám změnit, vzal jsem si i jiné tričko na zápas a jel jsem do Varnsdorfu jinou cestou, než obvykle,“ líčil tehdy ústecký kouč, jehož první výhra na severu potěšila. Teď žádný podobný rituál nechystá.

„Myslím, že teď je ta situace atypická dost,“ pousmál se v narážce na koronavirus. Hrát se bude před téměř prázdným hledištěm, zápasy jdou v rychlém sledu. Ústí má v zádech středeční výhru s Vlašimí, navíc s čistým kontem, což je zásluha zatím neprůstřelného trumfu v podobě Jana Plachého. Tým Davida Oulehly naopak doma vybuchl 0:4 se Žižkovem a nepotvrdil tak senzační skalp z Jihlavy.

„Chystáme se na to jako na běžný zápas, ale víme, že to bude opět velice těžké,“ řekl Křeček k nevyzpytatelnému soupeři. „Vždycky jsou to hodně bojovné a vyhecované zápasy, řada hráčů působila v obou klubech. Varnsdorf hraje hodně náročný fotbal, často mají hodně zaplněné a důsledně bráněné středové pásmo. Musíme se jim vyrovnat v agresivitě a nasazení, v osobních soubojích, k tomu přidat naší kombinační fázi a disciplínu,“ poodkryl část receptu na případný úspěch.

Zatímco Ústí už je v podstatě zachráněné a naopak barážové příčky má povážlivě daleko, Varnsdorfu se hodí každý bod, na 14. příčce má totiž jen sedmibodový polštář na sestup. Je tedy jasné, kdo jde do zápasu jako favorit. Jenže, jak už bylo řečeno, právě v soubojích těchto rivalů se role favorita velice často míjí účinkem.

Trenér David Oulehla musel se svou družinou přijmout úterní porážku 0:4 proti Žižkovu. „Vždy tam jsou věci, o které se můžete opřít. Ale i věci, které musíte zlepšovat. Jsme mladý tým. Máme za sebou Hradec, Jihlavu, Žižkov. To jsou týmy které jsou trošku jinde. Přesto jsme ukázali určitou kvalitu ve všech třech utkáních. Nezvládli jsme je výsledkově jak jsme chtěli. Upřímně řeknu, ze z těchto zápasů jsem chtěl čtyři body. Máme tři. Ale duel se Žižkovem jsme měli zvládnout lépe výsledkově, to je jasná věc,“ přiznal mladý kouč Varnsdorfu.

Tým z Kotliny má týmu z krajského města co oplácet. Na podzim doma při porážce 0:3 na Ústí prostě neměl. „Viděli jsme všechny jejich zápasy. Každý může porazit každého. Myslím, že nejsme v situaci, kdy bychom byli nějak dole. Budeme určitě nepříjemní,“ slibuje.

„Víme, že nás nejvíce tlačí špatná koncovka. Šance si vytvoříme, musíme pracovat více na detailech. V tréninku na tom pracujeme,“ uzavřel vše Oulehla.