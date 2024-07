Exkluzivně

Druholigový Varnsdorf se odhodlal k nevšednímu experimentu. Klub už několik let dává šanci exotickým fotbalistům, tentokrát sáhl až do krajského přeboru po osmadvacetiletém Damaniovi Camarovi, Američanovi s africkými kořeny. „Dal v Polici nad Metují 41 gólů, má na branky čich. Zatím ale nemá fyzičku, není moc pohyblivý. Necháme si ho, trenér s ním chce pracovat," hlásí šéf „Vanďáku" Vlastimil Gabriel.

Camara si v páté nejvyšší soutěži vystřílel přezdívky „Zabiják" nebo „Přízrak z Ohia". Na východě Čech byl opravdovým zjevením, střeleckou potenci měl nevídanou. Přitom přicházel bez velkých fanfár a prohlášení. Už po prvním tréninku ale bylo jasné, že se jedná o diamant netušené ryzosti. Svými góly Polici vystřílel postup do divize, poté kývl na nabídku Severočechů.

Víte, že Damani Camara hrál fotbal v africké Guinee v Americe i v Německu? Jak se dostal do Čech? „Měl jsem jít do jiné země, ale už se tam uzavřelo přestupové okno. Můj agent měl nějaké kontakty v Polici nad Metují, tak jsem kývl, že tam půjdu a pomůžu. Teď se naskytla šance zkusit to ve Varnsdorfu," říká.

„Chtěl bych ve svém novém působišti zase dávat góly. Třeba se jednou prostřílím do Sparty, tu znám. A mým snem je hrát nějakou respektovanou ligu v Evropě, třeba tu španělskou nebo anglickou. Fandím Manchesteru City. Ale teď je tohle vše ještě daleko, musím dál na sobě pracovat a dostat se do základu Varnsdorfu. Ale třeba jednou se mi povede hrát kvalitní soutěž," říká muž, který má dvojí občanství - americké a guinejské.

Může si ještě nová posila outsidera druhé nejvyšší soutěže splnit svůj sen? Upřímně, ve 28 letech je ta pravděpodobnost nicotná, současný náročný atletický styl dává Camarovi jen malou šanci k uplatnění ve špičkových klubech. Ve Varnsdorfu mu ale věří. „Určitě je fotbalový. V koncovce má velký potenciál. Musíme ho ale rozběhat. Brzdí ho fyzička a taktika. Určitě se na tom dá zapracovat. Musíme se dívat na to, odkud přišel, zázraky se nedějí na počkání," usmívá se Ivan Kopecký, nový varnsdorfský kouč.

„Vím, že na fyzičce musím pracovat. Každý den cítím, že je lepší a lepší. I systém mě brzdí, ale také na tom pracuji. Byl jsem zvyklý na něco jiného, dovedu se však přizpůsobit. Jsem stavěný na bitvy o míč, ve vápně jsem silný. Půjdu nahoru," slibuje jeden z několika varnsdorfských fotbalistů tmavé pleti.

Pavel Rudnytskyy, dlouholetá opora mužstva ze Šluknovského výběžku, jich už měl po svém boku nepřeberné množství. Nejvíce vyskočil Abdullahi Tanko, v současnosti hráč Baníku Ostrava. „Kéž by Camara byl nový Tanko!" přeje si. „Vůbec se nejeví špatně, s míčem na noze je permanentně nebezpečný. I on je skromný, stejně jako byl Tanko. Záleží je na něm, jak ten přechod z krajského přeboru zvládne. Je ale jasné, že teď chvíli rozdíl soutěží znát bude. Tam trénoval tak třikrát do týdne, tady jsme v létě na hřišti každý den dvakrát."

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Druhá liga je podle kouče Kopeckého hodně o fyzické připravenosti, právě proto je podle něho důležité Camaru dostat do formy především po této stránce. „Pokud se to povede, bude to skvělé. Je opravdu zabijákem, který když má prostor, tak je schopný se prosadit; umí se na metru uvolnit a vystřelit."

Gabriel přidává další zajímavý pohled k tématu Camara a fyzička. „Pokud bychom hráli hodně nahoře, tak by se uplatnil. V zakončení je opravdu unikátní. Jenže, řeknu to bez obalu, má zadek jako valach. Zkrátka to, jak je méně pohyblivý a s menší kondicí, mu brání se vracet dozadu, takže je pak na hřišti na houby," Rudnytskyy souhlasí. „Když fyzičku vypiluje, bude nám hodně prospěšný."

Camarův příběh jen potvrzuje současný trend - méně movité kluby se snaží skautovat zajímavé hráče v nižších soutěžích. Pokud zjistí, že fotbalista, který vypadá nadějně, má zároveň dobrý charakter a velkou vůli na sobě pracovat, dají mu šanci. Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí se podívat do prvoligových Teplic, kde trenér Zdenko Frťala pracuje s šestadvacetiletým Kevinem Zsigmondem, jenž v minulé sezoně dával gól za gólem na Slovensku v divizním SK 1923 Gabčíkovo.

„Je to asi trend. A může přinést ovoce. Podívejte na Potočného, určitě by se našly i jiné případy," říká Rudnytskyy, „Ten kluk nebyl drahý. Pro nás je tohle cesta. Nejsme bohatý klub, nemůžeme si dovolit hráčům dávat na dlouho smlouvy, máme tu fotbalisty na hostování. Věříme, že se Camara chytne a pomůže nám. Za zkoušku to určitě stojí," uzavírá Vlastimil Gabriel.