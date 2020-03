„Tady se nehraje dobře, ale za porážku si můžeme úplně sami. Po hloupé chybě jsme si první branku dali prakticky sami, po vyrovnání přišel neodpískaný jasný penaltový zákrok, navíc jsme za stavu 1:1 měli dobrý přechod do útoku, který jsme ale nevyřešili gólově,“ kroutil hlavou mladý trenér Varnsdorfu.

Na rychlou branku Mužíka reagoval Kouřil, který vyrovnal po rohovém kopu. Hosté pak mohli jít do vedení, slibné akce nedotáhli. Dvě minuty před poločasem to byla naopak Chrudim, která šla díky Vašulínovi znovu do vedení. „Konec první půle jsme dohrávali v obrovské křeči,“ překvapivě řekl domácí kouč Jaroslav Veselý.

Druhý poločas byl ze strany Varnsdorfu špatný. Navíc po hodině hry domácí proměnili penaltu, hosté se ze třetí branky už nevzpamatovali. „Druhá půlka byla špatná, penalta vše definitivně zlomila. Nejsem spokojen s výkonem svého mužstva, mimo Kouřila zahráli všichni pod své možnosti. Představoval bych si úplně něco jiného. Vyrobili jsme hromadu velkých chyb,“ hlesl Oulehla.

„Po pauze nám strašně pomohla třetí branka, která zápas rozhodla. Mrzí mě, že jsme si opět nechali dát dva góly ze standardek, to je další úkol, se kterým musím rozhodně něco udělat,“ dodal chrudimský kouč.

MFK Chrudim - FK Varnsdorf 5:2 (2:1)

Branky: 5. Mužík, 42. Vašulín, 60. Rybička (pen.), 70. Vašulín, 90+2. Sixta – 16. Kouřil, 86. D. Breda

Rozhodčí: Julínek – Blažej, Hock. KŽK: 4:2. Diváci: 750

MFK Chrudim: Mrázek – Hlavsa, Drahoš, Vencl, Trávníček – Kesner (C), Sixta – Mužík (90+1. Sulík), Rybička (83. Ujec), T. Dostálek (77. Nikodem) – Vašulín.

FK Varnsdorf: Samoel – Heppner (73. Zezula), Rudnytskyy (C), Kouřil, Lehoczki – Ondráček, Bláha, M. Kubista, Barac – Kocourek (80. L. Novák), Schön (56. D. Breda).