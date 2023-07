Fotbalisté Varnsdorfu už vyhlížejí start nového ročníku druhé nejvyšší soutěže. Do své čtrnácté sezony v řadě vstupuje tým, který vede trenér Miroslav Holeňák, po velké letní obměně kádru.

Atmosféra na utkání Teplice - Varnsdorf | Video: Deník/František Bílek

„Těžko před sezónou odhadovat. Myslím si, že týmy budou opět hodně vyrovnané, takže to tak může zase být,“ pravil Holeňák.



Během letní přestávky došlo k velkým změnám v kádru. Jak jste s posílením týmu spokojen? Dokázali jsme nahradit odchozí posty?

To nám ukáže až sezóna, jestli je dokážeme nahradit. Samozřejmě to bude složité, protože nám odešli především zkušení hráči. Přišli mladí hráči, kteří mají svou kvalitu a je to na nich. My se jim budeme snažit pomoct, aby se jim to podařilo.

Příprava se chýlí ke konci. Jak ji hodnotíte?

Celá příprava proběhla podle plánu. Žádné komplikace nebyly. Naštěstí i po zdravotní stránce. Bylo tam akorát zranění Dufka a Pence, ale oba dva už se uzdravují. Ještě Uhlíř měl naražená žebra, ale všichni se už zapojují do tréninku. Byli jsme v domácích podmínkách, ale na to jsme zvyklí. Celkově jsme s přípravou spokojeni. Výsledkově to sice bylo jako na horské dráze, ale bylo to dáno tím, proti jakým soupeřům jsme hráli. Proti ligovým jsme výsledkově propadli, herně to ale špatné nebylo. Ukázalo nám to, na čem musíme zapracovat. Uvidíme, co ukáže naše soutěž. Tam budou důležité výsledky.

Dá se očekávat, že i letos bude úroveň druhé ligy našlapaná?

Minulý rok to byl extrém. Už po podzimní části jsme si s trenéry říkali, že to je mazec. Týmy ze spodu tabulky dělilo jen pár bodů, aby byly ve středu tabulky. Až do poslední minuty posledního zápasu to bylo všechno otevřené. Těžko před sezónou odhadovat. Myslím si, že týmy budou opět hodně vyrovnané, takže to tak může zase být.

Mluvili jste s panem Gabrielem o cílech na nadcházející sezónu?

Cíle máme dva. Ten herní, jak se chceme prezentovat a potom je důležité postavení v tabulce. O tom jsme se zatím nebavili, ale vždycky chceme hrát co nejvýš. Chceme předvádět fotbal, který jsme hráli minulou sezónu. A ideálně to ještě vylepšit. To znamená, aby si lidi po zápase řekli, ten Varnsdorf se nám líbí, na takový tým bych rád přišel znovu. Tak se chceme prezentovat. Nechceme nudit, chceme být zajímaví pro ligu, ale uvědomujeme si, že to bude složité, protože máme nový tým. Sami jsme v očekávání, jak to půjde. Ale děláme vše pro to, aby to vyšlo.

Už víte, kdo bude nosit kapitánskou pásku?

Tak tady je to jasné. Vzhledem k hierarchii to bude Pavlo Rudnytskyy. Ale ještě proběhne volba jeho zástupce, kdyby v nějakém zápasu nemohl nastoupit. Pokud ale bude v základní sestavě, bude kapitán právě on.

Zdroj: fkvarnsdorf.cz/Tomáš Secký