Poslední domácí utkání v roce 2020 sehrají fotbalisté Varnsdorfu ve středu 2. prosince. V rámci 11. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hostí od 13.30 poslední Vyšehrad. Samozřejmě bez diváků. Papírovým favoritem budou svěřenci Davida Oulehly, kteří nasbírali 13 bodů a třeba na šestou Chrudim ztrácí tři body. Zato Vyšehrad má na svém kontě jediný bod.

Trenér Varnsdorfu David Oulehla. | Foto: Deník / Romana Holišová

V minulé sezoně Vyšehrad s Varnsdorfem neprohrál, ve dvou zápasech mu dal pět branek, z toho tři Denis Laňka. „Očekáváme velmi těžký zápas, takové jsou nejtěžší. Všichni očekávají, že vyhrajete. Vyšehrad má ale dobrý tým a určitě to není tým do počtu. I když má jenom jeden bod. Cesta k úspěchu povede přes trpělivost, poctivost, dobrý vstup do zápasu. Bude důležité, abychom jako první skórovali. Musíme být daleko kvalitnější do útočné fáze,“ má jasno kouč Varnsdorfu David Oulehla.