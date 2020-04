Vzít pomlázku do ruky, sejít se po roce se starými kumpány a vyrazit na koledu. Za „vyšupání“ dostat nějaké to vajíčko, sladkost, něco dobrého k jídlu a často také k pití. Letošní Velikonoce budou ale díky koronaviru a vládním opatřením prostě jiné.

Radek Porcal, bývalý brankář Varnsdorfu. Aktuálně působí ve Slovácku. | Foto: Zdroj: www.fcslovacko.cz

Své o tom ví i Radek Porcal. Brankář, který odchytal několik dobrých sezón v druholigovém Varnsdorfu, bude muset taky změnit své tradice. „Co budeme dělat? Budu zavřený doma s dětmi,“ zasmál se. „Každý rok jsme byli zvyklí jezdit k rodičům. Já, mí bráchové a táta jsme pak vyrazili na koledu. Letos to prostě nebude, mrzí mě to, ale co nadělám. Nikdo takové Velikonoce nezažil, bude to divné,“ zakroutil hlavou.