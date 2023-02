„My jsme byli rádi, že se hrálo na přírodní trávě. Terén byl maličko hrbolatý, trochu nám to odskakovalo, chvilku trvalo, než jsme se s tím popasovali. První poločas byl vyrovnaný, domácí měli na hřišti několik hráčů z prvoligového týmu. Ve druhé půli jsme měli lehce navrch a po pěkné akci přidali druhou branku. Pak jsme měli proměnit další šance, které se nepodařilo kvalitně vyřešit. V závěru jsme udělali hrubou chybu a soupeř snížil. Celkově jsem s výkonem spokojený, hrálo se v dobrém tempu, byla do dobrá příprava,“ hodnotil utkání Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

V zimní přípravě zpravidla nejde o výsledky, důležité jsou výkony. To ví i kouč Varnsdorfu. „Už proti Teplicím B jsme hráli dobře, ale kalil to konečný výsledek. Měli jsme tam hromadu šanci a měli vyhrát třeba 8:3. Směrem dopředu hrajeme dobře, ale trápí nás koncovka. Bohužel nás trochu trápí obrana. Ale rozhodně nepanikaříme. Víme, že výsledky v přípravě měly být jiné. I proti Boleslavi jsme měli vyhrát vyšším rozdílem. Je to pro nás ale dobře, alespoň víme, na čem máme dál pracovat,“ konstatoval.

V týmu už je Pavel Osmančík, který naposledy působil v Příbrami a měl by ve Varnsdorfu pozvednout hru směrem do ofenzivy. „Věřím, že nám pomůže a bude kvalitní posilou. A hlavně, že to prokáže v soutěži na hřišti. V tréninku pracuje dobře, kluci ho vzali mezi sebe. Vnesl do týmu konkurenci,“ pochvaloval si Holeňák.

PODÍVEJTE SE: Kučera řádil, vstup do čtvrtfinále zvládli. Přišlo ale varování

Hráčský kádr Varnsdorfu je prakticky uzavřený. „Ano, kádr už je pro jaro hotový. Pokud bych to měl shrnout, tak odešli Žák, Dordič, Radosta, Vachoušek a Šerák. Naopak přišli Kůrka, Švanda, Dufek, Osmančík a brankář Sirotník. Takže to vlastně je kus za kus,“ usmál se.

„Kádr se obměnil, tak to bývá. Oslabením je určitě odchod Matěje Radosty, to byl jeden z klíčových hráčů. Jsem rád, že se posunul do ligy a bude dostávat více šancí. V létě se k němu třeba přidají i další. To zdravé jádro ale zůstalo pohromadě, k tomu tady máme mladé a šikovné hráče,“ poznamenal Holeňák s tím, že zatím se jeho svěřencům v přípravě na jarní část druholigové sezony, vyhýbají zranění. „Musím zaklepat. Chyběl akorát Zbrožek, ten byl nemocný. Ale už by se měl normálně zapojit do tréninku,“ dodal.

Trochu se na začátku roku šuškalo, že by měl ukončit kariéru zkušený Pavlo Rudnytskyy, který se už delší dobu věnuje trénování varnsdorfské mládeže. „Na tohle téma jsme se bavili a rychle to vyřešili. S Rudňou jsme se domluvili, že je pořád plnohodnotným členem týmu a na tom se nic nemění. Měl dobrý podzim a je stále důležitým článkem celého týmu. Já bych byl hrozně rád, kdyby pokračoval i po sezoně. Záleží na tom, zda bude mít chuť a bude ho to bavit. Zapojil se do trénování mládeže, takže by ten přechod z hráče na trenéra byl pro ně plynulý. Ale nevidím důvod, proč by měl teď končit. Už jenom jeho obrovské zkušenosti jsou v kabině k nezaplacení,“ uzavřel vše Miroslav Holeňák.

Do startu jarní části sehraje Varnsdorf ještě dva přátelské zápasy. V sobotu 18. února hraje v Nehvizdech proti Zápům, o týden později ho pak čeká generálka na hřišti třetiligového Ústí nad Labem. V sobotu 4. března už hraje první jarní druholigový mač v Prostějově.