„Neřekl bych, že Opava hrála špatně, ve druhé půli nás trápila. Mohla vyrovnat na 2:2, to by pak bylo jiné. Šli jsme ale vítězství naproti, kluci tam dali srdíčko. Hrozně moc si vítězství ceníme. Jak šla Opava do rizika, tak nám zatápěla. Vážíme si toho, že jsme porazili takový tým,“ pochvaloval si Holeňák.

Domácí dostal do vedení Zbrožek, který se trefil pěknou střelou zpoza vápna. Za osm minut Kramář jako blesk z čistého nebe vyrovnal, ale Varnsdorf si vzal vedení rychle zpátky, kdy se po trestném kopu prosadil hlavou kapitán Rudnytskyy.

Po změně stran se Opava hnala za vyrovnáním, Slovan už neměl tolik sil. Dvě minuty před koncem ale do otevřené obrany uprchl četstvý Tanko, který dal třetí branku domácích a potěšil v Kotlině více než tisíc diváků.

„Vůbec jsme nedokázali převést výkony z přípravy do sezony. Začali jsme špatně, byli nedůslední. Chvíli to vypadalo, že se zvedneme, ale standardka nás dorazila. Domácí byli lepší. Po střídání a změně postů ve druhé půli to začalo vypadat lépe. Kopečný měl vyrovnat. Tam se to zlomilo. Bod by byl vzhledem k průběhu zápasu zlatý. Otevřeli jsme to, domácí chodili do brejků a nakonec dali třetí gól. Domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal Roman West, kouč Opavy.

„Musím se omluvit našim fanouškům, kteří za námi do Varnsdorfu dorazili," dodal.

FK Varnsdorf – SFC Opava 3:1 (2:1)

Branky: 12. Zbrožek, 27. Rudnytskyy, 88. Tanko – 20. Kramář. R: Zaoral – Dohnálek, Pochylý. ŽK: Rudnytskyy, Kubista – Kopečný, Pikul. Diváci: 1130.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kubista, Zbrožek, Radosta – Bláha, Žák – Schön (63. Kříž), Ondráček (83. Ludvíček), Dordić (83. Samko) – Rudnytskyy (69. Tanko).