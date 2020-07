„Dozvěděl jsem se to po telefonu. Upřímně? Je to trochu překvapení. Ale v mém věku se s tím dalo počítat. Úsporná opatření sehrála svou roli,“ prozradil Deníku 34-letý gólman.

Je jasné, že do dalšího druholigového ročníku půjde tým z Kotliny s mladou brankářskou dvojicí. „Nejprve mi volal trenér Oulehla. Sám řekl, že by chtěl, abych pokračoval. Ale prý se s panem Gabrielem domluvili, že je na čase dát větší prostor Martinu Vaňákovi a k němu udělají Adama Richtera, kterého bude platit Jablonec. Poté mi to potvrdil i pan Gabriel. Prý se pak potkáme v Liberci, až bude mít čas,“ pokrčil rameny.

Zdá se, že Miroslav Samoel dá fotbalu sbohem. Na angažmá ve vyšší soutěži to nevypadá. „Jedině, že by mi zavolali z Liberce. A to fakt nepředpokládám,“ zasmál se. „O nějaké nižší soutěži jsem vlastně ještě neměl čas přemýšlet,“ přiznal.

Je jasné, že fotbal mu zabíral hodně času. Ten teď může využít na jiné aktivity. „Celý život se honím od rána do večera. Skola, práce, fotbal i o víkendech a na rodinu zbývalo málo času. Takže teď se budu věnovat práci a pak hlavně dětem a ženě. Asi mi konečně zbude i nějaký čas na jiné koníčky,“ má jasno brankář, který kdysi působil také v pražské Slavii.

Ve Varnsdorfu strávil pět let, zažil i „postupovou“ sezónu, která nakonec skončila hořkým zklamáním pro celý Varnsdorfu. „Když jsem přišel, tak jsme zažili krásnou postupovou sezónu. Skvělá parta, která se postupně bohužel začala rozpadat. Většina odcházela prostě za lepším. Pak jsme občas hráli střed tabulky a občas spíše o záchranu. Naštěstí jsme to vždycky zvládli i když to teď naposledy bylo trošku s odřenýma ušima,“ ohlédl se do minulosti.

Velkým překvapením také bylo, že zkušený Samoel neodchytal poslední zápas proti Líšni. Tam šlo o všechno, v brance se objevil mladý Vaňák, který nakonec udržel čisté konto. Remíza 0:0 nakonec k záchraně stačila. „Nebyl jsem zraněný. Předposlední zápas na Dukle mě trenér společně s Martinem Kouřilem chtěl pošetřit. Říkal, že ten poslední zápas bude nejdůležitější. Pak přišlo utkání proti Líšni a já se těsně před tím na tabuli dozvěděl, že chytat nebudu,“ zakroutil hlavou.

Byl to tedy tak trochu hořký konec pro zkušeného muže s rukavicemi, který ve varnsdorfském dresu odchytal 58 druholigových zápasů. „Trenér dělá sestavu a může si ji udělat podle sebe, jen bych si představoval nějakou komunikaci, když jsme jeden tým se stejným cílem. Já jsem vždycky podporoval Radka Porcala, Ondru Koláře i Martina Vaňáka. Právě Vaňase jsme společně s Liborem Macháčkem za tu dobu co byl u áčka doučili vše, co se nenaučil v mládeži. A i když s tím chtěl párkrát seknout a jít jezdit kamionem, tak jsem rád, že jsem ho přesvědčil. Zjistil, že to má smysl a že jeho šance přijde. A teď je tady. Škoda, že to už nebudu moci prožívat s ním přímo v procesu a zápase,“ uzavřel vše Miroslav Samoel.