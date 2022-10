Úvod utkání byl od obou mužstev hodně silový a vážných akcí bylo pomálu. První výraznější situaci si připsal Tanko, jeho střele ale chyběly potřebné parametry. Stejně tak na druhé straně Vintrovi. Skóre se měnilo poprvé po půl hodině hry. Míč o brankovou konstrukci poslal do sítě Bienvenue Kanakimana a Vyškov vedl 1:0. Varnsdorf poté převzal otěže hry, ale ani druhá šance Tanka se neujala.

Ani herní převaha ale vyrovnávací branku nepřinesla. V 74. minutě tak přišel trest v podobě druhé branky, kterou vsítil Barnabáš Lacík. Varnsdorf tak po čtyřech zápasech vyšel bodově naprázdno.

„Je velká škoda, že jsme dnes prohráli, protože herně se nám dařilo. Ovšem fotbal se hraje na góly a v nich byl lepší Vyškov, který proměnil dvě šance a dal dvě branky. My jsme bohužel z našich akcí neudeřili. Zápas tak rozhodla laciná branka v prvním poločasu, které se dalo zabránit. Neměli jsme ji vůbec dostat, je to hrozná škoda. Poté jsme převzali iniciativu, přehrávali jsme soupeře, hráči se snažili, ale bohužel jsme to nedokázali zlomit. Vyškov opravdu dobře bránil a moc nám toho nedovolil. Potom následovala druhá branka a bylo rozhodnuto. Ztráta bodů nás mrzí," řekl k zápasu Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

MFK Vyškov - FK Varnsdorf 2:0 (1:0)

Branky: 33. Kanakimana, 74. Lacík. R: Volek – Podaný, Mojžíš. ŽK: 1:3, 520 diváků.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kouřil, Kubista, Radosta – Bláha, Michal (67. Kříž), Ludvíček (80. Vachoušek), Ondráček (55. Samko), Schön – Tanko (80. Rudnytskyy).