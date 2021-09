První čtvrthodina domácím Brňanům příliš nevyšla, což symbolicky završil nešťastný moment - kapitán Zavadil si bohužel přivodil svalové zranění a jeho místo musel zaujmout Jiří Texl. Zavadil tak jen ze zámezí sledoval jak v sedmnácté minutě trefil Jakub Přichystal z velkého úhlu tyč hostující branky.

Zbrojovka měla herní převahu, ale neodkázala ji zúročit v gólovou šanci. To se povedlo až v samotném závěru první půle, kdy Bariš poslal do vápna přesný centr a nejlepší střelec soutěže Jakub Řezníček míč neomylně poslal do sítě - 1:0. O pár minut později se do podobné šance dostal Přichystal, ale jeho pokus minul tři tyče hostující branky. Poločas tak Zbrojovka opouštěla v těsném vedení.

Zbrojovka mohla svůj náskok zdvojnásobit po dvaceti minutách druhé půle, kdy centr Bariše prodloužil Řezníček na Štěrbu, ten umístil svou hlavičku přesně k tyči, ale Richter si poradil a skvělým zákrokem udržel hosty ve hře. Ba co víc, o pět minut později mohl sledovat, jak brněnská obrana nechala po rohu hlavičkovat Lukáše Huška, který srovnal gólový účet zápasu.

V 74. minutě poslal kouč Dostálek do hry Fouska a byl to dobrý tah. O tři minuty později se totiž po Přichystalově rohu prosadil právě Adam Fousek, který se netradičně hlavou nemýlil a vrátil Zbrojovce vedení. Navýšit na rozdíl dvou branek mohl a měl Jiří Texl, který první ranou nechal vyniknout Richtera a druhou poslal na opuštěný sektor S. A přišel trest.

V 84. minutě proletěl centr od rohového praporku vápnem až k Ondřeji Bláhovi, ten si věděl rady a zařídil Varnsdorfu druhé srovnání. Flinta v závěru poslala do hry i matadora Štepanovského ,který se mohl stát hrdinou, ale jeho ránu v devadesáté minutě zlikvidoval Adam Richter. Ani další možnosti se neujaly, Brňané tak letos poprvé doma ztratili dva body.

Zbrojovka Brno - FK Varnsdorf 2:2 (1:0)

Branky: 39. Jakub Řezníček, 77. A. Fousek – 71. Hušek, 84. Bláha. R: Batík – Dobrovolný, Lakomý. ŽK: 2:2.

Varnsdorf: A. Richter – M. Richter (81. Šimon), Zbrožek, Hušek, Heppner (87. Ondráček) – Bláha, Lauko (59. Žák) – Rudnytskyy (59. Schön), M. Kubista, Velich (81. Kouřil) – Dordić.

ZDROJ: Kryštof Severa/fcbrno.cz