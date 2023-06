Velmi blízko úvodnímu bodu z divize v letošním roce byli fotbalisté posledního Vilémova. Nováček doma proti Štětí smazal dvoubrankové manko, ovšem v závěru strhl vítězství na stranu hostů Fary.

Fotbalisté Vilémova, ilustrační foto. | Foto: Tomáš Fúsek starší

„Měla to být zasloužená plichta. Hosté se ale utrhli a směřují k záchraně. My jsme ale bojovali, ve druhém poločase jsme měli převahu, ale zase jsme dojeli na neproměňování šancí,“ kroutil hlavou Libor Sklenář, vilémovský manažer.

Štětí vedlo po půl hodině hry 2:0, kdy se po dvou dobře zahraných protiútocích trefil Vokoun s Alberovským. Deset minut před koncem poločasu ale snížil důrazný Zima a když po velké akci hostující Hladíka, který nedal na začátku druhé půle, srovnal mladičký vilémovský mladíček Galeno, vypadalo to z domácího pohledu hodně nadějně.

„Galeno hru oživil, v 70. minutě nás mohl dostat do vedení, ale těsně minul branku. Hosté se bránili, čtyři minuty před koncem jim ale vyšel třetí brejk a Fary rozhodl,“ konstatoval Sklenář.

Manažer Vilémova Libor Sklenář o divizi, záchraně a budoucnosti klubu

„Po našich zahozených tutovkách soupeř srovnal na 2:2 a zápas směřoval k remíze, hra byla hodně neurovnaná. Naštěstí jsme pět minut před koncem dobře vyřešili rychlý protiútok, který pro nás znamenal velice důležitou výhru, která nám na 99 procent zajistila záchranu,“ řekl kouč Štětí Michal Obrtlík.

Frustrující jarní část tak pokračuje, Vilémov se ale dívá dopředu. „Především ve druhé půli jsme hráli velmi dobře a minimálně bod by si zasloužili, bohužel se to nepovedlo, ale je to další zkušenost především našich mladíků, kteří vidí, že když se chce hrát fotbal a bojovat, tak to jde. Možná pomohla i předzápasová bouře v kabinách po nepovedeném zájezdu do Chebu, možná hezké počasí a nebo i slabá návštěva, odpovídající těm našim špatným výkonům v jarní části soutěže. Pochvalu tudíž zaslouží celý kolektiv za přístup k utkání a co víc, je to poprvé v divizi, co jsme neinkasovali ani jednu žlutou kartu. Každopádně máme před sebou poslední dva zápasy v divizi s velmi silnými soupeři a my se s nimi chceme poprat o co nejlepší výsledek a začít budovat kádr na další sezónu v krajském přeboru,“ dodal vilémovský šéf.

SK STAP-TRATEC Vilémov - SK Štětí 2:3 (1:2)

Branky: Zima, Galeno - Vokoun, Alberovský, Fary. R: Šimeček. ŽK: 0:1, 120 diváků.

Vilémov: Hladík – Šmalcl, Verner, Jirchář, Snášel (46. Galeno) – Kubr (70. Demeter), Honců (82. Křivohlavý), Kučera, Zima, Kočka - Štefan (46. Rybář)