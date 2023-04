Fotbalisté Vilémova vstoupili do jarní části divize mizerně. Prohráli všechny čtyři zápasy, to všechno při skóre 1:19. Vrcholem byla poslední potupná porážka 1:11 na půdě silného Kladna.

Vlastimil Chod rezignoval ve funkci trenéra divizního Vilémova. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Trenér Vlastimil Chod se rozhodl rezignovat, nahradil ho Petr Jirásek, který koučoval B tým, který aktuálně vede okresní přebor.

„Jasně říkám, že nebyla chyba, že jsme šli do divize. Určitě jsem i já mohl udělat něco lépe. Vilémovu budu dál fandit,“ říká Chod v rozhovoru pro Deník.

Vlasto, hádám, že důvodem vašeho rozhodnutí byla poslední těžká porážka na Kladně.

Je to tak. Vstup do jarní části se nám hrubě nepovedl. První dva zápasy nebyly špatné, ale náš výkon na Kladně byl naprosto odevzdaný. Po takovém debaklu už jsme prostě nemohl přijít do kabiny. Takže jsem s manažerem Liborem Sklenářem domluvil, že skončím. On je tak hodný, že by mě asi ani neodvolal. Cítím, že tým potřebuje nový svěží vítr. Snad to pomůže.

Vy jste říkal, že v posledním zápase předvedli hráči rezignovaný výkon. Jakto?

Nezačali jsme špatně, za stavu 0:0 jsme dokonce měli velkou šanci, mohli jsme jít do vedení. Snažili jsme se domácí hodně napadat. Dokázali jsme ještě srovnat na 1:1, jenže Kladno dalo další dvě branky a naše hra se úplně sesypala. Hráči podlehli tomu, že je po zápase. Dostali jsme další tři neuvěřitelně rychlé branky a nebylo co řešit.

V zimě se váš kádr razantně omladil. Je asi vidět, že mladí hráči na divizi ještě nemají?

Vsadili jsme na mladý kádr, který může z těchto zápasu těžit do budoucna. Na druhou stranu jim logicky chybí zkušenosti. Na nejlepší v tabulce to nestačí, ale týmy, které jsou okolo nás, se dají porážet.

Těsně před sezonou odešli do České Lípy Filip s Havlem, dva klíčoví hráči. Nebyla chyba jít tehdy do divize?

Jasně, bylo to ztráta. Ale oba by odešli stejně, i kdybychom zůstali v krajském přeboru. Za mě to chyba nebyla. Jak už jsem řekl, divizní zápasy jsou velkou zkušeností pro všechny mladé hráče, kteří ve Vilémově působí. Díky tomu rostou a věřím, že se budou jenom zlepšovat.

Přemýšlel jste nad tím, že jste mohl udělat něco jinak?

Samozřejmě, docela často. Mohl jsem třeba zvolit jinou taktiku, jinou sestavu. Otázka je, zda by to něco změnilo.

Věříte, že se Vilémov v divizi zachrání?

Jak už jsem řekl, týmy, které jsou v divizi nahoře, jsou momentálně kvalitou a financemi někde jinde. Ale tým ukázal, že umí bodovat a vyhrávat. Je to hodně o nastavení hlavy. Prvních pět zápasů jsme prohráli, hodně lidí s námi už nepočítalo. Pak jsme doma remizovali s Českou Lípou, vyhráli v Chomutově, nebo doma porazili 6:4 Libiš, i když jsme prohrávali 1:4. Kluci na to mají, bude to ale hodně těžké.

Zanevřete na Vilémov nebo budete jezdit na domácí zápasy?

Já bych chtěl poděkovat Liborovi Sklenářovi a celé jeho partě fotbalových nadšenců, co ve Vilémově dělají fotbal. Pokud bude čas, rád se tam přijedu podívat kouknout na nějaký zápas. Rozhodně neodcházím ve zlém, to ani náhodou.

Budete od trénování odpočívat?

Víte, jé trénuji deset let v kuse. Rád bych se teď věnoval osobním věcem. Mám rodinu, dva kluky, takže můj čas bude patřit jim. Taky bych potřeboval shodit nějaké to kilo (smích). Neříkám, že bych v budoucnu něco nezkusil, ale můj táta mi říkal – Vlasto, už se nikam nehrň (smích).