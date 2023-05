Příčiny jsou jasné. Česká Lípa za poslední tři zápasy získala pouze dva body, její náskok na druhý Újezd Praha se tak ztenčil po 24. kole na tři body. Tuhle sérii Martin Janošík nepřežil. „Ano, je to tak, vedení mě odvolalo. Mám smíšené pocity, přeci jen jsme stále první,“ sdělil Deníku Janošík.

Podle našich informací povede tým do konce sezony asistent trenéra Jiří Štajner, k ruce by měl mít sportovního manažera Martina Šimona.

Překvapil vás fakt, že vás vedení klubu odvolalo?

Abych byl upřímný, tak jsem něco tušil. Není to tak dávno, kdy už jsem byl jednou nohou venku. Ale nějak se to uklidnilo a zůstal jsem. Bohužel jsme nevyhráli v posledních třech zápasech, to rozhodlo.

Remíza v Praze proti Admiře, doma proti Březové a nakonec porážka na Kladně. Co bylo v těchto zápasech špatně?

Nejhorší to bylo proti Admiře. Tam to byl z naší strany průměrný výkon, hráli jsme vlastně na půl plynu. Přišlo mi, že si hráči mysleli, že se nemůže nic stát.

O víkendu jste proti Kladnu inkasovali rozhodující branku v nastaveném čase. Co se stalo?

Předem musím říct, že podle mě má Kladno nejlepší kádr v soutěži. My jsme tam bohužel hodně chybovali. Jak před první brankou, tak pak v nastavení. Přitom to byl náš typický zápas, drželi jsme míč, šance byly. Při rozhodujícím gólů jsme tam udělali nesmyslnou standardku, ze které přišel nesmyslný roh. A ten jsme nezvládli.

Pokud byste o víkendu vyhráli, zůstal byste jako trenér?

Těžko říct, možná ano, možná ne. Prostě jsme tři zápasy nevyhráli, to se nám tady za mé působení nestalo.

Jak zpětně berete váš konec v České Lípě? Přeci jen jste skončil jako trenér prvního týmu…

Pocity mám smíšené. Rozdělali jsme tu nějakou práci, takže mě mrzí, že tu nebudu do konce. Na druhou stranu, jak už jsem zmínil, už jednou jsem vlastně skoro skončil. Já ale věřím, že to Lípa zvládne a postoupí do třetí ligy. Aktuálně jí ale chybí nějaký ryzí střelec, který by prostě dával góly.

Když se ohlédnete, jak zhodnotit vaše působení v Arsenalu?

Přišel jsem v létě 2020, Česká Lípa sezonu předtím skončila těsně na sestupem do krajského přeboru. Další sezonu nám zhatil covid, měli jsme to dobře rozehrané. V minulé sezoně ten postupový sen nevyšel, prostě nám tam něco chybělo. Jsem rád, že jsme tady potvrzovali vzestupnou tendenci.

Budete teď odpočívat?

Je to čerstvé, takže budu určitě odpočívat. Domluvili jsme se, že v Lípě budu pomáhat se střihem videí a podobnými záležitostmi. Tak jako tak budu Českou Lípu sledovat. Už jenom z osobního hlediska. Přeci jen jsem tady nějakou stopu zanechal.