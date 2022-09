„Nebudu lhát, samozřejmě nejsme v jednoduché situaci a každý se pod tlakem chová jinak, není to lehké. Všechno nás to stojí nyní více energie, než když se daří,“ přiznal Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Stále čekáte na první body. Co vám zatím v zápasech chybí?

Proměňování velkých šancí a lepší bránění hlavně standardních situací. Problémy známe a pracujeme na jejich odstraňování, ale nejde to samozřejmě hned jako mávnutím kouzelného proutku.

Jak moc je na vaší hře znát absence Filipa a Havla? Museli jste nějak změnit styl hry?

No, ono se toho v úvodu sešlo bohužel více. Odchod Filipa s Havlem, zranění Luňáka, zdravotní problémy Kurela, pracovní povinnosti Jircháře, To je absence pěti kvalitních a zkušených hráčů z jarní osy týmu! Původně jsme měli v plánu tým pouze vhodně doplnit, místo toho jsme byli nuceni ho zásadně proměnit. Našeho manažera Libora Sklenáře čekalo perné léto, ale zvládl to výborně. Postupně přivedl Kubra a Hladíka z FK Varnsdorf, Vernera z České Lípy, Kočku z Chomutova, Hurala z FK Teplice a Sodiqa z Nigérie. Všechno jsou to mladí draví hráči, tomu přizpůsobujeme i styl hry, ale společná letní příprava aktuálního týmu tak vlastně nebyla žádná.

Vy jste představili i dvě posily z ciziny. Hraje ale jenom Sodiq. Co je s tím druhým?

Druhým hráčem byl Solomon. Výborný fotbalista, který nakonec odletěl do Portugalska hrát 2.ligu. Byla to pro nás další tvrdá rána, ale angažmá mu všichni moc přejeme.

Co rozhodlo poslední utkání s Kladnem? Vedli jste, ale závěr jste prostě nezvládli.…

Rozhodly naše neproměněné brankové příležitosti. Dále jsme špatně bránili důležitou standardní situaci, ze které Kladno vyrovnalo. V nastavení jsme obdrželi rozhodující branku tak, že hosté zahrávali rohový kop, byl tam faul na našeho hráče a k odraženému míči se tak dostal hráč hostí a vše propálil. To se nemělo stát, minimálně bod jsme si za předvedený výkon určitě zasloužili.

Teď máte Kosmonosy, těžký soupeř. Váš recept?

Soupeř bude těžký každý, ale my se postupně zlepšujeme, musíme navázat na dobrou práci z utkání s Kladnem, být nepříjemní, hrát důrazně, rychle s míčem a hlavně proměňovat šance.

Jistě musíte pracovat i na morálce hráčů. Panice nepropadáte?

Nebudu lhát, samozřejmě nejsme v jednoduché situaci a každý se pod tlakem chová jinak, není to lehké. Všechno nás to stojí nyní více energie, než když se daří. Mám výborného trenérského kolegu Jardu Zbončáka, který mi pomáhá přenášet klid na celý tým.

Co manažer Libor Sklenář? Je taky v klidu, nebo třeba hledáte další posily?

Libor je zkušený funkcionář, žádný tlak na tým nevyvíjí, i když ho situace samozřejmě tíží. Posily nehledáme, aktuálnímu hráčskému kádru věříme.

Nenarážíte na reakce fanoušků typu - hele, měli jste zůstat v přebor a nechodit do divize?

Od fanoušků ne, ti nás dále podporují. Ale přišel čas škarohlídů, o kterých jsme celé jaro nevěděli. A já jsem i za ně rád, protože nás o to více motivují k tomu, abychom je zase svými výkony a hlavně výsledky umlčeli.