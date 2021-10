„Vyhráli jsme zaslouženě. Vyrovnávající gól jsme dostali po hrubé chybě, kdy jsme to tam domácím darovali. Naštěstí se nám podařilo přidat další góly a udrželi jsme to. I přes nějaké drobnosti ve hře jsme soupeře jednoznačně přehráli,“ pochvaloval si spokojený trenér České Lípy Martin Jánošík.

„Dnes zvítězil ten, který dal šest gólů. Měli jsme šance, ale nedokázali je proměnit. Lípa nás potrestala svými šancemi, které proměňovala. Nám to dnes nevyšlo, chyběli nám zranění hráči, bylo to na hřišti znát. Přesto si myslím, že Lípa vyhrála zaslouženě, má šikovné hráče,“ konstatoval Zdeněk Kudela, smutný trenér FK Louny.

Šest branek padlo i na hřišti posledního Rakovníka, kam dorazil Chomutov a domácí potopil bez nároku 6:0.

„Martin Boček dal našemu týmu vedení již v páté minutě. Nakonec z toho bylo obrovská výhra 6:0 a ukončení naší špatné formy na venkovních hřištích,“ těšilo na klubovém webu trenéra Chomutovských Jana Hyneše.

Tři body se nahrnuly o víkendu i fotbalistům Štětí, kteří doma hostili pražskou Aritmu, kterou složili 3:1 brankami Vokouna, Obrtlíka a Slaničky.

„Vítězství 3:1 nad Aritmou, která měla před zápasem o dva body více, je pro nás velmi důležité a do zbývajících tří podzimních zápasů nám dává chuť do dalších soubojů a určitý klid. Nezačali jsme dobře a už od 6. minuty prohrávali 0:1. Ještě do poločasu se nám podařilo vývoj utkání otočit na 2:1. Vyrovnání přišlo z penalty a ještě deset minut před přestávkou se stačil hlavou na 2:1 prosadit ten nejzkušenější Michal Obrtlík. Po změně stran jsme vsadili spíše na obranu a branku Aritmy už mockrát neohrozili,“ řekl kouč Štětí Josef Jarolím.

Situaci si na vrcholku tabulky zkomplikovali fotbalisté FK Baník Most-Souš. Ti sice udrželi druhé místo v pořadí, ale prohráli těsně dvěma slepenými góly (29. a 31. minuta) 1:2 v Českém Brodě a na vedoucí celek Neratovic ztrácí už tři body. Cílem letošní sezony je pro mostecký klub postup do třetí ligy.