„Klobouk dolů před naším manažerem Liborem Sklenářem, udělal spoustu práce. Podmínky svazu pro účast v divizi jsou pro vesnické týmy opravdu vražedné,“ má jasno Vlastimil Chod, vilémovský kouč.

V krajském přeboru jste získali druhé místo a nakonec postup do divize. Vyhráli jste krajský pohár. Jak s odstupem času vůbec hodnotíte minulou sezonu?

Vyhráli jsme pohár a postoupili do divize, sezóna se tak úspěšně zapsala do historie vilémovské kopané! Nelze hodnotit jinak než kladně. Užili jsme si to.

Jak probíhala diskuze s hráči ohledně postupu do divize? Byli všichni pro?

S každým hráčem jsem mluvil individuálně a musím říct, že mne mile překvapilo velké odhodlání kluků zkusit v divizi uspět. Týmový postoj jsem předal manažerovi Liborovi Sklenářovi, který byl rovněž potěšen a hned se vrhl do další práce. Podmínky FAČRu pro účast v divizi jsou totiž pro vesnické týmy opravdu vražedné! Klobouk dolů před ním, že nás i přes to všechno o postupovou radost nepřipravil.

Taky jsme se bavili, že start do sezony nebyl z vaší strany vůbec povedený. Pak se to obrátilo. Čím to?

Pět kol, šest bodů… Start nám opravdu nevyšel. Pak se nám ale v průběhu podzimu vrátili důležití hráči Kučera s Filipem. V zimě jsme tým ještě vhodně dále doplnili, vyhýbala se nám zranění, dobře jsme vstoupili do jarních odvet, a pak už to jelo.

Vaše jarní jízda byla neskutečná. Co vás ve druhé polovině sezony zdobilo?

Dobře organizovaně pracující defenzíva a velká kreativita s efektivitou od ofenzivních hráčů. Každý hráč v týmu si zodpovědně plnil svou roli a těžil z toho celý tým.

Co hráčský kádr? Jaké změny se v něm doposud udály?

V průběhu jara skončil z pracovních důvodů Kuba Jetmar. Škoda, ale nedá se nic dělat. Jinak zůstávají všichni hráči. Nově přichází Tomáš Hladík a Honza Kubr, oba z FK Varnsdorf. Jedná se o mladé a pracovité hráče, kteří projevili zájem za nás hrát. Věřím, že budou pro tým přínosem. Dále máme rozjednané další posily, doplnění kádru nemáme ještě uzavřené.

Jaký je recept pro Vilémov, aby divizi udržel?

Úplně stejný, jako byl nyní v krajském přeboru. To znamená octivě pracovat, nepanikařit při prvním neúspěchu, nebát se hrát a jít s pokorou, ale zdravým sebevědomím do každého utkání.

Kdy začnete s letní přípravou a jak bude vypadat?

Dali jsme si tři týdny potřebného volna, sezóna byla i s pohárem dlouhá a náročná. Startujeme v sobotu 16. července, budeme mít tři týdny do startu divize. V sobotu 23. července hrajeme přípravné utkání s Hrádkem nad Nisou, 30. července hrajeme MOL CUP v Turnově a 7. srpna už startujeme v divizi doma s Louny. Bude to rychlé.

Jaká byla vůbec úroveň krajského přeboru? Stagnuje, nebo se zlepšuje?

Nastoupil jsem do Vilémova v zimě 2020, odehráli jsme společně první utkání, přišel covid a konec. V létě jsme tedy začali novou sezónu a po osmém kolech přišel opět covid a zase konec. Sezóna 2021/2022 byla tak má první kompletní a hned takhle úspěšná. Srovnávat úroveň soutěže ale tak úplně nejde.

Je nějaký tým v divizi, na který se třeba vy osobně speciálně těšíte?

Hvězda Cheb, kterou trénuje můj kamarád Míra Šebesta. V Chebu jsem studoval, strávil tam mládežnická léta a pak v mužích hrál i třetí ligu. Ke městu i klubu mám vztah. Paradoxně se jedná i o nejvzdálenějšího soupeře, takže naše kluky na utkání v Chebu budu ještě muset nějak speciálně motivovat. (úsměv)

Jak budou vypadat tréninky přes sezonu?

Oproti minulé sezóně tam bude nucená změna. Navíc budou ještě skupinové tréninky zaměřené na rozvoj kondice.

Pro vás bude divize trenérským vrcholem. Jak se na ní těšíte?

Těšil jsem se na krajský přebor, nyní se stejně těším na divizi. Budeme mít všichni další nový impuls do práce. A to je potřeba.

Vy jste ve Vilémově dva a půl roku. Jaké to bylo období?

Dříve jsem zde hrál, nyní jsem dva a půl roku v roli trenéra, takže vše vidím a řeším z jiného úhlu. Teď chápu, že jako hráč jsem byl v podstatě bez starostí, vše je tady vždy připravené, zatrénoval jsem si, zahrál si a hotovo. Nyní je to více náročné, ale je radost spolupracovat s lidmi v klubu i kolem něj. Hlavně s manažerem Liborem Sklenářem, to jejich nadšení pro fotbal je až nakažlivé. (úsměv)