Až v předposledním divizním kole se fotbalisté Vilémova dočkali prvního bodu v letošní sezoně. Poslední tým tabulky vybojoval překvapivou remízu 2:2 na půdě silných Neratovic.

Divize B - 29. kolo: FK Neratovice-Byškovice - SK STAP-TRATEC Vilémov (2:2), 3. 6. 2023 | Foto: Jan Sláma

skóre po dlouhém nákopu domácího brankáře Dobiáš. Čtvrt hodiny před koncem přizvedl oblouček Rybáře Chlumecký a bylo srovnáno. Pět minut před koncem dostal Neratovice opět do vedení Duch, jenže v samotném závěru napálil odražený míč Kučera přímo do šibenice a vybojoval Vilémovu nečekaný výsledek.

Hosty podržel brankář Drahoňovský, který normálně chytá okresní přebor za vilémovskou rezervu.

„Domácí hráli v poli velmi dobře, ale my jsme vycítili po první čtvrthodince svou šanci na dobrý výsledek a to se také podařilo. Diváci jen kroutili hlavou, jak můžeme mít tak málo bodů a okupovat jasně poslední místo v tabulce. Po dobrém výkonu v minulém kole doma se Štětím kluci zahráli ještě lépe na čtvrtém celku divizní tabulky a přesvědčili se o tom, že se dá při troše štěstí a dodržování pokynů trenérů hrát s každým a zaslouženě si odvezli z Neratovic nečekaný, ale moc důležitý bodík pro vlastní sebevědomí do dalších zápasů, především pak na podzim v krajském přeboru,“ hodnotil utkání Libor Sklenář, manažer Vilémova.

V posledním kole přivítá Vilémov druhý Újezd Praha, s divizí se bude chtít rozloučit důstojně.

FK Neratovice - SK STAP TRATEC Vilémov 2:2 (0:0)

Branky: 46. Dobiáš, 85. Duch – 75. vlastní Chlumecký, 90. Kučera. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 2:3. Diváci: 215.

Vilémov: Drahoňovský – Šmalcl, Verner, Jirchář, Snášel (78. Meidl) – Demeter (78. Štefan), Honců, Galeno (60. Kubr), Rybář, Zima - Kučera.