Na podzim ve Vilémově překvapivě ztratili dva body, v jarní odvetě ale překvapení nedopustili. Fotbalisté českolipského Arsenalu doma porazili posledního nováčka jasně 4:0. Díky další ztrátě pražského Újezdu navýšili svůj náskok v čele divize na osm bodů.

Česká Lípa (modré dresy) doma porazila Vilémov 4:0. | Foto: Jaroslav Marek

„Po minulém úspěšném zápase na Újezdu Praha jsme potřebovali potvrdit roli favorita s posledním týmem, to se hraje vždycky těžko. Začátek byl nervózní a do toho jsme nedali penaltu. Potom jsme dali dva góly do poločasu, zklidnili se a druhý poločas po červené kartě pro hosty se utkání dohrávalo s klidem. Přidali jsme ještě dva góly, takže spokojenost a jedeme dál,“ hodnotil utkání Jiří Štajner, asistent českolipského trenéra Martina Jánošíka.

Úvod utkání byl docela nervózní, obě mužstva se tlačila dopředu, ale bez úspěchu.Až přišla 22. minuta, kdy vilémovský gólman Hladík vyběhl proti Balážovi, kterého fauloval a byla z toho penalta. K realizaci se postavil Havel, trefil pouze břevno. Do konce poločasu se českolipským hráčům přeci jen podařilo dát dva góly. Nejprve se trefil Baláž po centru od Dvořáka. Dvě minuty před koncem první půle se trefil Filip, když po rohu Havla poslal hlavou míč do vilémovské branky.

Ve druhém poločase musel jít po hodině hry předčasně pod sprchy vilémovský Jirchář, když zezadu fauloval před vápnem unikajícího Noska. Arsenal využil přesilovku, když přidal další dvě branky. Nejprve se v 70. minutě trefil opět Filip a v závěru utkání skóroval po rohovém kopu Nosek, který upravil na konečných 4:0.

„Propadli jsme ze standardních situacích, to je v současné době naše bolest. Kluci bojovali. V prvním poločase to ještě šlo, přežili jsme penaltu. Jenže potom jsme za tři minuty inkasovali dvě branky a to už bylo rozhodnuto,“ upřímně pravil vilémovský Karel Karban.

Arsenal Česká Lípa - Stap Tratec Vilémov 4:0 (2:0)

Branky: 43. a 70. Filip, 39. Baláž, 89. Nosek. R: Haleš. ŽK: 2:2, ČK: Jirchář (V), 320 diváků.

Česká Lípa: Král – Krčmář, Filip, Dvořák, Bulejko – Hajdo (76. Valta)- Baláž (70. Kříž), Kazda (76. Vít), Havel (56. Pajkrt), Šimon (70. Žižka) – Nosek.

Vilémov: Hladík - Snášel (60. Kočka), Jirchář, Rybář, Honců, Kučera, Šmalcl, Demeter, Zima, Verner, Musílek (70. Meidl).