Směrem dopředu to nebylo špatné, Vilémov dal více branek než třetí Kladno. Ale 45 inkasovaných gólů je nejhorší defenzivou v celé soutěži. „Oproti krajskému přeboru je to prostě změna. Je to rychlejší, kvalitnější, důraznější. Musíme přivést tři hotové hráče,“ má jasno Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Podzimní část jste zakončili na předposlední místě. Jak první polovinu divizní sezony hodnotíte?

Nepovedeně! Těsně před startem soutěže se nám bohužel rozpadla osa týmu, Havel a Filip odešli do České Lípy a Luňák si poranil koleno. Nově jsme tak skládali a doplňovali tým, na výsledcích v úvodu soutěže to bylo samozřejmě znát. Pak přišla střední pasáž, kdy se nám dařilo otáčet a zvládat utkání i bodově, ale závěr nám opět nevyšel. Přišla další zranění a dohrávali jsem podzim za pomoci hráčů z rezervního týmu. Další ranou pro náš tým bylo zranění kolene našeho tahouna Tondy Zimy.

Dlouho trvalo, než jste urvali první bod. Co bylo špatně v těch prvních zápasech?

Tým jsme skládali doslova v průběhu startu soutěže. Hráči si na sebe teprve zvykali, dělali jsme velké chyby a byli za ně trestáni. Chtělo to prostě čas, který jsme bohužel neměli.

Varnsdorf na závěr remizoval s Mladou Boleslaví. Holeňák byl spokojený

Jak s vámi zpětně zacloumal fakt, že do Lípy odešel Havel s Filipem, tedy dva klíčoví hráči? Oba jsou to zkušení borci a pro náš tým byli zásadní. Honza Filip hráč s ligovými zkušenostmi, Patrik Havel byl nejlepší střelec našeho týmu. Oslabení to bylo obrovské, ale pro Vilémov odvedli velký kus práce, a když dostali lukrativnější finanční nabídky a měli zájem odejít, tak jsme jim přeci nemohli bránit. S Lípou si vedou skvěle a snad se jim podaří ten vysněný postup do třetí ligy. Takovým týmům nemůžeme finančně konkurovat, možnosti jsou prostě jinde.

Body jste sebrali právě Lípě, zaskočili jste Chomutov. Na druhou stranu jste ztratili body s týmy, které jsou v tabulce kousek od vás. Hrálo se vám lépe se silnějšími celky?

Všechna utkání byla těžká, mrzí mne porážky s Admirou B, Meteorem a Chebem. Tihle tři jsou na tom v tabulce jako my a ty body nám teď chybí. Naopak utkání s Libiší bylo úžasné, dokázali jsme se zvednout, když jsme prohrávali o tři branky a nakonec vyhráli 6:4. Nikdo také nečekal, že uděláme bod s Českou Lípou, a že přivezeme tři body z Chomutova.

Pro vás, jako trenéra, to je divizní premiéra. Jak na vás celá soutěž na podzim zapůsobila?

Prostě divize (úsměv). Oproti krajskému přeboru je to velký rozdíl, je to rychlejší, důraznější, takticky vyspělejší. Máme mladý tým, který se bude dále zlepšovat. Jsem rád, že tuto soutěž hrajeme.

Kdy vám začne zimní příprava? Jak bude vypadat?

Jeli jsme od ledna téměř bez přestávky, tudíž nyní kluci odpočívají od fotbalu, ale nelení, začal jim futsal, kterým zimní pauzu vyplňují. Zimní příprava nám začne 17. ledna, máme naplánované soustředění ve Sloupu v Čechách, dále budeme na umělé trávě ve Varnsdorfu a hale s posilovnou v Rumburku.

Co hráčský kádr? Dají se tady očekávat nějaké změny?

Změny určitě budou, už teď víme, že do pozice vedoucího týmu se přesouvá Petr Kurel a další vilémovská legenda Martin Vaňák, také rozšíří náš realizační tým, bude hrajícím asistentem. Dále skončilo hostování Pavlovi Huralovi, který zde už dále pokračovat nebude. Na odchodu je i Sodiq, který má nabídky z vyšších soutěží u nás a také z ciziny. My máme vyhlédnuté posily, ale nyní je vše v jednáních.

Derby severu Děčín vs. Ústí bude mít opět náboj! Čekám plný dům, řekl Svejcar

Sodiqa bude asi škoda, jelikož byl ve hře hodně znát. Kdo byl vůbec na podzim tahounem? Tahouny byli ti nejproduktivnější hráči - Míla Kučera, Tonda Zima a Sodiq Aremu. Kdyby byl Sodiq ještě více produktivní, tak máme nyní dvacet bodů, ale rozhodně nám na podzim velmi pomohl! Tonda je nyní zraněný a nevypadá to pro jaro dobře, Sodiq je na odchodu, takže máme další komplikace jako v létě.

Na podzim jste si hodně stěžovali na rozhodčí. Už v minulosti se říkalo, že je Vilémov v divizi nechtěný. Nebojíte se na jaře podobného metru?

Ano, byla utkání, ze kterých jsme odcházeli právem ukřivdění. Když se tak stane i na jaře, tak na to budeme opět poukazovat. Nic víc dělat nemůžeme, oni takhle křičí týmy od okresu až po ligu. Není to dobré.

Tlačí na vás manažer Libor Sklenář, abyste divizi udrželi?

O sestupu se nebavíme, máme za cíl záchranu, víme, že musíme náš mladý tým doplnit minimálně o dva až tři hotové hráče, na tom pracujeme. Dále čekáme, jak na tom budou naši zranění hráči Zima, Hoke, Luňák. Nyní je vše tedy otevřené, ale na start přípravy bych chtěl mít kádr téměř vyřešený, aby to neprobíhalo jako v létě a neutekl nám zase start.

Jak se těšíte na Vánoce a na konec roku?

Na Vánoce se moc těším, máme dva malé kluky, přijedou také naši a budeme je trávit v rodinném kruhu u nás doma. Co se týká Silvestra, tak tam čekáme kdo si nás kam pozve (smích).