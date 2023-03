„První poločas byla hra celkem dobrá, až na to, že Skalice dvakrát vystřelila na bránu a dala nám z toho dvě branky, naopak my jsme ze svých pěti velkých brankových příležitostí nedali nic,“ kroutil Chod hlavou.

„Na začátku jsme měli potíže s tempem, protože jsme v zimní přípravě proti diviznímu soupeři nehráli. Měli jsme Krásnou Studánku, polorozpadlé Jílové…, takže to tempo Vilémova nám dělalo potíže, než jsme se chytli. Soupeř měl nějaké šance, které jsem přežili a pak jsme se postupně dostali do hry. Myslím si, že jsme zaslouženě dali góly a za stavu 2:0 jsme byli lepší. Bohužel následovala hloupá chyba, takové nedorozumění, a penalta, ze které soupeř snížil," našel vadu na kráse kouč po podzimu šestého týmu krajského přeboru libereckého regionu.

„Na začátku druhé půle jsme přežili desetiminutový nápor, kdy nás Vilémov zatlačil, snažil se nás napadat a nutil nás k chybám, ale dokázali jsme se s tím vyrovnat a od nějaké 60. minuty jme byli lepší a vytvářeli jsme si jednu šanci za druhou. Pak byla jen otázka, jak vysokým debaklem pro soupeře zápas skončí," konstatoval kouč Skalice u České Lípy.

„Druhý poločas jsme ztratili střed hřiště a přestali jsme si tak šance vytvářet, to Skalice opět dala branky téměř ze všeho co jsme jí doslova nabídli. Druhá půle byla od nás slabá, hlavně posledních 20 minut,“ přidal svůj pohled vilémovský trenér, který má tak před nedělním startem do jara pořádné vrásky. Navíc i start divize nebude pro Vilémov „kopečkem“, ze kterého by se rozběhl a postupně nabíral rychlost. V neděli totiž bude hostem na hřišti pátých ambiciózních Loun (14.30).

Vilémov: Hladík – Honců, Jirchář (46´- Šmalcl), Verner, Kočka (62´- Křivohlavý) – Demeter (46´- Peleška), Rybář (66´- Demeter), Snášel, Kučera, Kubr – Zima.