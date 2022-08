Chomutovský záložník a fotbalový srdcař Patrik Gedeon nedávno oslavil 47. narozeniny a zároveň oznámil, že končit ještě nehodlá dál bude brázdit divizní trávníky. Tvořivý středopolař nahání v zápasech kluky, kterým by mohl dělat tátu. „Nedokážu nechat tým ve štychu. Pořád chci pomáhat,“ říká Gedeon, který je tak stále vzorem pro mladé fotbalisty, že i v pokročilém fotbalovém věku se dá patřit do škatulky s nápisem: Nepostradatelný.

Česká Lípa myslí výš! Klapne letos postup?

Parta kolem trenéra Martina Jánošíka v minulém ročníku patřila k nejlepším týmům v Divizi B, dlouho myslela na postup, ale v důležitých zápasech s ostatními vlčáky nestačila a nakonec skončila třetí. Letos to chce Lípa změnit – staví na kanonýrovi Halbichovi, který se vrátil z Neratovic a pojistila si i střed hřiště, když získala z Vilémova šikovného Patrika Havla a do defenzivy stopera Jana Filipa. S Českou Lípou se musí rozhodně počítat!

Vilémov fotbalem žije. Jak se popere s divizí?

Vilémovský nováček, který v minulé sezoně skončil v krajském přeboru druhý a vyhrál také krajský pohár.Zdroj: Deník/Jaroslav Zeman

Vilémovský manažer Libor Sklenář fotbalem žije 24 hodin denně a nakazil i lidi kolem sebe, což je pro vilémovský klub strašně důležité. Nováček soutěže postoupil z druhého místa krajského přeboru, když postup vzdaly Domoušice. Nová soutěž bude výzvou i pro trenéra Vlastimila Choda a nejen pro něj. „Musíme poctivě pracovat, nepanikařit při prvním neúspěchu, nebát se hrát a jít s pokorou, ale zdravým sebevědomím do každého utkání,“ říká Chod, který v nedávné minulosti za Vilémov hrál a má pod kůží místní DNA.

Jak se předvedou noví trenéři?

Louny změnily dresy, ale i trenéra. Po čtyřech letech zkušeného Zdeňka Kudelu vystřídal Žatečan Libor Klíč a ten dostal jasný úkol – vylepšit loňskou osmou příčku, která byla pro klub historicky nejlepším umístěním. Změna na trenérském postu přišla i v Chomutově, kde místní celek povede třiatřicetiletý Tomáš Smola, který má za sebou bohatou fotbalovou kariéru a pro velký fotbal ho vychovali v nedalekých Lounech. Premiéra čeká v divizní soutěži už zmíněného Vlastimila Choda, který v prvním duelu sezony narazí doma právě na Louny (neděle od 16.00).

Jak soutěž osvěží nová mužstva?

Hvězda Cheb, Admira Praha B, Kosmonosy, Újezd Praha 4, Vilémov, Libiš. To je šestice týmů, které jste v minulé sezoně v Divizi B neviděli a letošní ročník nová mužstva okoření. Tradičně se budou těžko vozit body z Prahy. Zajímavé také bude, co ukáže Libiš, která minule působila v Divizi C.

Čekají fanoušky zase lídrovské dostihy?

Pamatujete si na minulou sezonu, kdy se na vrcholu tabulky přetahovaly Baník Most, Neratovice a Česká Lípa? Bylo to drama, fanoušci hltali výsledky soků v bitvě o postup do třetí ligy, kterou nakonec vyhrál mostecký Baník. Přijdou podobně vypjaté momenty i letos? Rozhodně napoví prvních pět kol, který z týmů bude mít nejostřejší zuby. Očekávat se dá, že z nastaveného trendu „hrát nahoře“ neustoupí Neratovice, Česká Lípa se postupovými ambicemi také netají, nepříjemní jsou i hráči Českého Brodu. Přidají se i další?