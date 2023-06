Vyhrát soutěž a postoupit do té vyšší? V předchozích letech pro řadu týmů jeden z hlavních cílů před startem sezony. Jenže letošní fotbalový ročník přinesl jeden velký paradox.

Jaroslav Zeman, sportovní redaktor Deníku. | Foto: DENÍK

Jak z Ústeckého, tak z Libereckého krajského přeboru nikdo na postup do divize nekývl. Ústecký přebor vyhrál SK Brná. Klub, který má ve svých řadách třeba ex-ústecké fotbalisty Jana Králíka a Michala Zemana, původně o čtvrté nejvyšší soutěži přemýšlel. Ovšem tento víkend se vedení klubu rozhodlo, že se postupu do divize vzdá. Důvody? Hráčské ale i finanční. Podle informací Deníku se do divize nehrnou ani další týmy, které skončily za Brnou.

Obdobná situace nastala v Libereckém kraji. V tamním krajském přeboru byly velmi silné první čtyři týmy v tabulce. Přebor vyhrál FC Pěnčín, ambiciózní tým, ve kterém figuruje Adam Pelta. Postup do divize? Vůbec. Důvody? Podobné jako v Brné. Pěnčín prostě nemá na vyšší soutěž dostatečné finance, navíc by musel zlepšit i svoje zázemí.

Divizní nabídku tak trochu nečekaně odmítl druhý Hrádek nad Nisou, který během sezony prohlašoval, že by zájem měl. Jenže po jejím konci přišlo rezolutní ne. Důvody opět nepřekvapí – jde o finance, ale i hráčský kádr. Postupu se vzdaly i čtvrté Sedmihorky, třetí Velké Hamry B postoupit nemohou, jelikož v divizi hraje jejich A tým.

Nejvíce na to doplatily týmy, které hrály o záchranu a tak trochu už počítaly s tím, že se jim to povedlo. Nepostup do divize totiž rozšířil počet sestupujících jak v krajském přeboru, tak také v dalších krajských soutěžích. Svůj vliv to bude mít i na okresní soutěže. Rozhodně je k zamyšlení, zda prostě divize není zbytečně náročná. Možná by se nad tím měl někdo zamyslet a podmínky zjednodušit, aby do ní mohl vůbec někdo postoupit.