Junior vlétl do zápasu jako hurikán, po osmi minutách vedl 3:0! V poločase pak Děčín vedl už 5:1. „To byla prostě tragédie. Horší výkon jsem ve Vilémově nezažil. Přístup a samotný výkon některých hráčů byl doslova hrůzostrašný. Dva domácí hráči, Vicany se Šmalclem, si s naší obranou dělali do chtěli. Omlouvám se všem našim fanouškům, kteří do Děčína dorazili, že museli takto trpět,“ kroutil hlavou hodně nespokojený vilémovský trenér Vlastimil Chod.

Vilémov potřebuje v zimě zapracovat na defenzivní činnosti celého mužstva. Za první dva přátelské zápasy ale dostal deset branek.

To děčínský Junior byl samozřejmě daleko spokojenější. „Překvapili jsme soupeře výborným výkonem, o výsledku se rozhodl v prvním poločase. Samotný úvod byl nevídaný. Po přestávce jsme čekali nápor hostů. Ten ale nepřišel a my jsme to v pohodě dohráli do vítězného konce. Šanci dostalo i pět našich dorostenců. Překvapivá, ale zcela zasloužená výhra je pro nás povzbuzením do další fáze přípravy na jarní sezonu,“ pravil Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

FK Junior Děčín - Stap Tratec Vilémov 6:2 (5:1)

Branky: Šmalcl 3, F. Vait 2, Vicany - Kočka, Kučera.

Děčín: Plaček - Češpiva, Fejfar, Dítě, Podlaha - Nácar, F.Vait, Šmalcl, Senčišin - Vicany, Heinzel. Střídali: Valštýn, Bednář, Tůma, F. Voříšek.

Vilémov: Hladík - Honců (46. Demeter), Jirchář (46. Štefan), Peleška, Verner - Šmalcl, Snášel, Kučera, Kočka - Musílek (46. Galeno), Kubr (67. Musílek)